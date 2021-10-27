ABD ile YPG/PKK, Irak sınırına binlerce silahlı unsur yerleştiriyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2017'nin sonlarında "DEAŞ'ın canlanmasını önlemek" gerekçesiyle Suriye'de sınır muhafız birlikleri kurma planlarını uygulamaya koymuş ancak Türkiye'nin diplomatik ve askeri baskılarıyla plan hayata geçememişti.

Türkiye'nin Ocak 2018’de Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019’da Barış Pınarı Harekatı’nı yapması ABD ordusunun planlarını sekteye uğratmıştı.

"Zorunlu askerlik"

AA'nın saha araştırmasıyla elde ettiği bilgilere göre, mart ayında ABD'nin isteği doğrultusunda, "SDG" adını kullanan YPG/PKK, Fırat Nehri'nin doğusunda içinde az sayıda Kürt unsurun yer alacağı ancak büyük bölümü Araplardan meydana gelecek yeni bir yapılanma süreci başlattı.

Örgütün "zorunlu askerlik" adı altında Araplardan çok sayıda kişiyi alıkoyması haziran ayında Münbiç ve Rakka'da tepkilere neden oldu. YPG/PKK sivillerin üzerine ateş açarak ölümlere yol açtı. Olaylar büyüyünce örgüt geri adım atıp uygulamayı askıya aldı.

ABD parası akmaya başladı

ABD, Irak sınırındaki yapılanma için iki ayrı koldan gitti, sınır hattını Haseke ve Deyrizor illerinin idari sınırlarını gözeterek tasarladı.

Haseke hattını Carba aşiretinin örgütle çalışan uzantısı Senadid grubuna veren ABD, Deyrizor hattını ise Şammar aşiretiyle ele aldı.

Temmuz ortasında Amerikalı komutanlar, "SDG genel komutanı" olarak adlandırdıkları terörist Ferhat Abdi Şahin'i, Senadid grubu sorumlularından Yaver Dehham'la, Haseke'nin Rümeylan beldesinde bir araya getirdi.

Görüşmede, Suriye'nin Irak sınırında konuşlandırılmak üzere binlerce kişinin maaş karşılığı silah altına alınması konuşuldu.

Sınır gücü için ağustos ortalarında Haseke'nin Tel Alo ve Yarubiyye bölgelerinde başvurular toplanmaya başladı.

ABD, sınırın Deyrizor topraklarına denk gelen hattı içinse Şammar aşiretiyle anlaştı.

Şammar aşiretinde bu yapılanmanın başına Rafi Harran geçti. Harran da binlerce başvuru topladı.

El Cezire Muhafızları adı altında konuşlandırılıyorlar

Başvurusu kabul edilen kişilere aylık 820 biner Suriye lirası (230 dolar) maaş bağlandı.

YPG/PKK’nın paravan isim olarak kullandığı "SDG"nin çatısı altında kurulan yapıya, maaş karşılığı girmek için yapılan başvurulardan 7 bini kabul edildi.

Yeni silahlı gruba El Cezire Muhafızları adı verildi.

Yaklaşık 2 haftalık hızlandırılmış silahlı eğitimlerin ardından ilk etapta binlerce Arap yaklaşık 3 hafta önce Suriye'nin Irak sınırında konuşlandırıldı.

Amerikalı komutanlar ile YPG/PKK'lılar da yeni unsurları yerleştirebilecekleri noktalar için Deyrizor’da Harran’la incemeler yapmaya devam ediyor.

Konuşlanmalar, Suriye-Irak sınırına hakim Yarubbiye beldesindeki Tel Alo siloları, beldenin güneyinde sınıra 200 metre mesafede bir güvenlik noktası, güney kırsalındaki Huza, Selim ve İskenderun köylerinde yapıldı.

ABD'nin ilk planlarında Türkiye sınırı da vardı

ABD ordusu YPG/PKK’nın Irak sınırındaki varlığını güçlendirmek için binlerce Arap savaşçının devreye sokulmasını fonlayıp desteklerken, Türkiye sınırı için de benzer bir planın peşinde olup olmadığı merak konusu.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu, 14 Ocak 2018’de Suriye’nin kuzeyinde daha fazla Kürt ile Irak sınırında daha fazla sayıda Arap’ın görev yapacağı bir sınır koruma gücü oluşturulmakta olduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilan edilen yeni yapı için 15 Ocak'taki konuşmasında, "Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır." ifadelerini kullanmış, 5 gün sonra Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı.

Amerikalı yetkililer sessiz

AA, ABD'nin Irak sınırında YPG/PKK’ya bağlı birlik konuşlandırma planını hayata geçirmeye başlamasının ardından Türkiye sınırındaki YPG/PKK unsurlarının sayısını da artıracak bir planı olup olmadığını Pentagon ve Koalisyon Sözcülüğüne sordu.

Ancak iki kurum da soruları yanıtsız bıraktı.