ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu

Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkanı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul eden Erdoğan'ın görüşme öncesi ve sonrasında çekilen fotoğrafları gündem oldu.

İlk fotoğratfa; Erdoğan'ın Pence ve Pompeo'yu kabul ederkenki kararlı ve sert duruşu objektiflere yansırken, ikinci karede ise masadan Türkiye'nin diplomatik zaferle çıkmasının ardından tebessüm etmesi dikkatlerden kaçmadı.