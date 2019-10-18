0553 313 94 23

ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu

Türkiye ve ABD arasında 4 saat 20 dakika süren ve Türkiye'nin zaferi ile sonuçlanan anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "before and after (önce ve sonra)" fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

18 Ekim 2019 Cuma 11:47
ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu

Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkanı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul eden Erdoğan'ın görüşme öncesi ve sonrasında çekilen fotoğrafları gündem oldu.

İlk fotoğratfa; Erdoğan'ın Pence ve Pompeo'yu kabul ederkenki kararlı ve sert duruşu objektiflere yansırken, ikinci karede ise masadan Türkiye'nin diplomatik zaferle çıkmasının ardından tebessüm etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:47
  1. Mike Pence
  2. Mike Pompeo
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • türktürk17 dk önce
    dedemiz abdülhamit şehitlerimiz menderes ve özal bize ders oldu bunu ezdirmeyeceğiz ne yapsanız nafile bunu bir kez daha anladık var ol başkanım
  • Mesut SarpMesut Sarp24 dk önce
    AKiT bazen böyle ciddi zamanlarda cok sacmalıyorsun. Bize şimdi Reizin fotograf bilgileri degil yapılan anlaşmanın Amerikada nasıl algılandı haberleri ve napcaaz onun ayrıntıları lazım. Bu arada Amerika .... bu işi bize böyle bırakmazlar. 
  • şenay doğan şenay doğan 27 dk önce
    Türkiye'nin Amerika ile anlaşmaya varması beni çok sevindirdi 
  • AkiAki28 dk önce
    Kanunu Süleyman karşı ülke kralına sen benim muattabım değilsin bir altım sadrazam eşdeşersin diye seslenirken gelinen durum Türk kanı taşıyan bu fotoğraftan yerin dibine geçmesi gerekir abd başkan yardımcısı cumhurbaşkanı ile aynı konumda resim veremez bu kepazelik
  • KanuniKanuni31 dk önce
    O'nlar için bir ilk olabilir ama biz bu görüntülere alıştık. Ha bir de şunu söyliyeyim; söz de yazarların ellerinde sadece ve sadece mektup kaldı.. Ana muhalefet başkan yardımcısı bile canlı yayında zafer diyor. Ama onlar sadece kendi kanallarını izledikleri için görmrmiş olabilirler. Lütfen birileri bu videoyu onlara izletsinler ki cahil kalmasınlar.
  • pirasacipirasaci41 dk önce
    serhat, eskilerden gelen psikolojik bir rahatsilik olabilir, malum 90 senedir amerika kullandigi icin, sigara tiryakiligi gibidir, öyle bir anda alisamaz.koca askeriyesi olanhicbir zaman cölkmez denilen roma imparatorlugu bile bir savas cikmadan cöüldü yok oldu, sebebi putlara tapmak ve cöküse düsen ekonomisi, romanin ekonomisi savasa bagliydi, bu yüzden zengin olmuslardi, savaslar azaldi, bir cok baris anlasmasi yapildi, o büyük askeri mekanizma issiz kalinca cöktüler...
  • SerhatSerhat45 dk önce
    Reis oto da ötv düşmeli yoksa araba sektörü çökecek .... en kötü araba 200 bin tl komedi...... berat bey mahvetti bizleri .
  • SerhatSerhat45 dk önce
    Reis oto da ötv düşmeli yoksa araba sektörü çökecek .... en kötü araba 200 bin tl komedi...... berat bey mahvetti bizleri .
  • hamihami50 dk önce
    Taxas'taki mitingte konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve terör örgütü PKK/PYD ile ilgili olarak skandal ifadeler kullandı. Trump, "Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, izin verdim. Sonra ayırdım" dedi.
  • SerhatSerhat51 dk önce
    Neden içimizde abd ye kullanılmış hissi var.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İsrail medyası kan ağlıyor: Türkiye istediğini aldı
  1. İsrail medyası kan ağlıyor: Türkiye..
  2. El Chapo'nun oğlu yakalandı, Meksika..
  3. Kayseri'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
  4. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9..
  5. Trump'ın densizliğine Türkiye'den..
  6. TBMM Başkanı'ndan operasyon açıklaması!
  7. Trabzonspor scout ekibi takibe aldı!..
  8. İşte Türkiye-ABD görüşmesinin detayları
  9. Kastamonu merkezli uyuşturucu operasyonu
  10. Niğde'de feci kaza! 13 yaralı
  11. En çok iş ilanı ‘bilişim sektörü’nde
  12. Anlaşma sonrası sınıra Giresun'dan..
  13. Ahmet Kocaman kimdir? Meteoroloji..
  14. Fenerbahçe'den ses getirecek transfer..
  15. Sabancı Vakfı’dan 159 projeye 23..
  16. ABD ile varılan anlaşma sonrası..
  17. Ergün Güler kimdir? Meteoroloji Genel..
  18. Abdüllatif Şener’den akıllara ziyan..
  19. ABD'de yaprak dökümü! Ayrılığı Trump..
  20. Beşiktaş başkan adayından Talisca..
Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
James Jeffrey ağzındaki baklayı çıkardı!
James Jeffrey ağzındaki baklayı çıkardı!
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
Kritik görüşmede mutabakat sağlandı

Günün Karikatürü

17 Ekim 2019
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap