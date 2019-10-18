ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
Türkiye ve ABD arasında 4 saat 20 dakika süren ve Türkiye'nin zaferi ile sonuçlanan anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "before and after (önce ve sonra)" fotoğrafları sosyal medyayı salladı.18 Ekim 2019 Cuma 11:47
Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkanı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul eden Erdoğan'ın görüşme öncesi ve sonrasında çekilen fotoğrafları gündem oldu.
İlk fotoğratfa; Erdoğan'ın Pence ve Pompeo'yu kabul ederkenki kararlı ve sert duruşu objektiflere yansırken, ikinci karede ise masadan Türkiye'nin diplomatik zaferle çıkmasının ardından tebessüm etmesi dikkatlerden kaçmadı.
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