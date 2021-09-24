ABD ile ticari ilişkiler “eyalet merkezli” geliştirilecek

Olpak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Olpak, geçen yıl itibarıyla Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 21 milyar dolara yükseldiğine işaret ederek, 2021 yılını 25 milyar dolarlık ticaret hacmiyle kapatmayı hedeflediklerini söyledi. İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine değinen Olpak, şunları kaydetti: “Bugün ABD dediğimizde, birbirinden farklı dinamiklere sahip 50 eyaletten oluşan, 21 trilyon dolarlık ekonomiye sahip bir ülkeden söz ediyoruz. Eyaletlerin birbirinden farklı sosyal ve iktisadi dinamiklere sahip olduğunu dikkate alarak ABD eylem planımızı eyaletleri merkeze alan bir yaklaşımla kurguladık. Bu sebeple, ABD pazarında hali hazırda bulunan ya da pazara girmek isteyen Türk firmalarımızın etkin temsiliyeti için Türkiye-ABD İş Konseyimizin çatısı altında 7 eyalette komitelerimizi kurduk. Yıl sonuna kadar ise bu sayıyı 13’e çıkarmayı hedefliyoruz.”