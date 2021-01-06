ABD ile Sudan, anlaşmaya imzayı attı!

ABD’nin Sudan’ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmasının ardından, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından Sudan’a ilk kez ziyaret gerçekleştirildi. Mnuchin, Hartum Uluslararası Havalimanı'nda Sudan Maliye Bakanı Heba Mohammed Ali ve Sudan'daki ABD’li Diplomat Brian Shukan tarafından karşılandı. Başkent Hartum’da Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok ile bir araya gelen Mnuchin, Sudan’daki temasları kapsamında ülkenin ekonomik durumunu ve ABD’nin Sudan'a sağlayacağı yardımı ele aldı.

ABD ile imzalanan “Abraham Accords” anlaşmasının geçen yıl Ekim ayında ilk açıklandığında ülkedeki siyasi partiler tarafından eleştirilere hedef olmuştu. Sudan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sudan Adalet Bakanı Nasredeen Abdulbari’nin kendisine konuk olan Steven Mnuchin ile “Abraham Accords” anlaşmasını imzaladığı belirtildi.

Sudan, anlaşma ile 1 milyar doları aşan finansmana erişim hakkı kazandı

Başbakanlık Ofisi, “Sudan Maliye Bakanı Vekili Hiba Ahmed ile Mnuchin’in, Sudan’ın Dünya Bankası’na olan borçlarını temizlemek adına köprü finansmanı sağlamak için Hartum’da bir mutabakat anlaşması imzaladı" ifadelerini kullandı. Açıklamada, “Bu hamle, Sudan'ın 27 yılın ardından ilk kez Dünya Bankası'ndan yıllık 1 milyar doları aşan finansmana erişim hakkını yeniden kazanmasını sağlayacak” denildi.

ABD’nin Hartum Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, imzalanan anlaşmanın Sudan'a istikrar, güvenlik ve ekonomik fırsatlara giden dönüştürücü yolda daha fazla yardımcı olacağına dikkat çekildi. İki ülke arasında imzalanan dev anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Sudan, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye başlayacak” açıklamasından 2 ay sonra gerçekleşti.

Sudan'ın dış borcu 60 milyar dolardan fazla. Ödenmemiş borçlarından kurtulma ve dış kredilere erişim, ekonomik toparlanmanın kapısı olarak görülüyor. Sudan hükümeti, büyük bir bütçe açığı ve aralarında yakıt, ekmek ve ilaç da dahil olmak üzere birçok yaygın temel ihtiyaç maddelerinin kıtlığı ile mücadele ediyor. Resmi rakamlara göre, son aylarda ekmek ve diğer temel gıda maddelerinin fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ülkedeki yıllık enflasyonun yüzde 200'ü geçtiği belirtildi.