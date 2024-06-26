ABD ile Rusya savunma bakanları bir araya geldi: 15 ay sonra ilk kritik görüşme! Ruslar tepki göstermişti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 15 ay aradan sonra ilk defa Rusya Savunma Bakanı'yla görüştü.

Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder, dün yaptığı brifingde görüşmeyi Austin'in başlattığını duyurdu.

Ryder, "Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı sırasında iletişim hatlarının sürdürülmesinin önemini vurguladı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ysa görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Bakan Andrey Belusov'un, Ukrayna ordusuna ABD silahlarının tedarikinin devam etmesiyle bağlantılı olarak gerilimin daha da tırmanabileceği yönündeki tehlikeye dikkat çektiğini aktardı.

Rusya Kırım'daki saldırıdan ABD'yi sorumlu tutmuştu

Rusya, Ukrayna'nın Kırım'a ABD tarafından sağlanan ATACMS füzelerini kullanarak düzenlediği saldırıdan Washington'u sorumlu tuttu. ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya uzun menzilli silahlar atmasını yasaklasa da Kırım'ı hâlâ Ukrayna toprağı olarak görüyor.

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Bu hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı, en az dört kişinin ölümüne ve 150'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırı nedeniyle de ABD Büyükelçisi Lynne Tracy'ye sert tepki göstermişti.

Bakanlık, Telegram'da yaptığı bir paylaşımda, "Misillemenin geleceği kesin" demişti.

Bir gün önce, bir Rus jeti bir ABD gözetleme uçağına çarparak onu uluslararası sulara düşürmüştü.

Austin'in Şoygu'yla son görüşmesi

Austin'in Rusya Savunma Bakanıyla son görüşmesi 15 Mart 2023'teydi. Rusya'nın o dönemki savunma bakanı Sergey Şoygu'ydu. Pentagon'un raporuna göre, ikili "Rus hava kuvvetlerinin Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasındaki profesyonel olmayan, tehlikeli ve pervasız davranışları" hakkında görüşmüştü.

Rusya'nın yeni savunma bakanı Andrey Belusov, Kremlin tarafından bu Mayıs ayında atanmıştı. Eğitimli bir ekonomist olan Belusov'un atanmasına ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Güvenlik ekonomisini ülke ekonomisiyle uyumlu hale getirmek, böylece mevcut anın dinamiklerini karşılamak çok önemli" demişti.

Bu, Belusov'la Austin'in ilk görüşmesi oldu.