  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Şimşek'ten CHP'li vekile şamar

Böyle milletvekili olmaz! Yine teröristin cenazesinde ortaya çıktılar

MMU Kaan'ın rakibinin teknoloji bilgileri çalındı! Bilgiler 33 liradan satışa çıkarıldı, herkes şokta

Müge Anlı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef aldı

Bakan Tekin tepki gösterdi: Bundan rahatsızım

"Türkiye’ye göz kırpıyor" deniyordu! Azerbaycan o uçağı satın aldı

Bebek katili PKK'nın siyasi ayakları... DEM'li sözde başkanların halk düşmanlığı bitmiyor

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Dikkat öyle palavra vaatler var ki… Murat Ülker’in montajlı görüntüleri ile dolandırıcılık. İtibar katli.

Temmuz zammına sayılı günler kala milyonlarca emekliye kötü haber! 'Yapılmayacak' diyerek duyuruldu
Dünya ABD ile Rusya savunma bakanları bir araya geldi: 15 ay sonra ilk kritik görüşme! Ruslar tepki göstermişti
Dünya

ABD ile Rusya savunma bakanları bir araya geldi: 15 ay sonra ilk kritik görüşme! Ruslar tepki göstermişti

Yeniakit Publisher
2024-06-26 18:51:00 - 2024-06-26 18:53:55
ABD ile Rusya savunma bakanları bir araya geldi: 15 ay sonra ilk kritik görüşme! Ruslar tepki göstermişti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 15 ay aradan sonra ilk defa Rusya Savunma Bakanı'yla görüştü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 15 ay aradan sonra ilk defa Rusya Savunma Bakanı'yla görüştü.

Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder, dün yaptığı brifingde görüşmeyi Austin'in başlattığını duyurdu.

Ryder, "Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı sırasında iletişim hatlarının sürdürülmesinin önemini vurguladı" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ysa görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Bakan Andrey Belusov'un, Ukrayna ordusuna ABD silahlarının tedarikinin devam etmesiyle bağlantılı olarak gerilimin daha da tırmanabileceği yönündeki tehlikeye dikkat çektiğini aktardı.

Rusya Kırım'daki saldırıdan ABD'yi sorumlu tutmuştu

Rusya, Ukrayna'nın Kırım'a ABD tarafından sağlanan ATACMS füzelerini kullanarak düzenlediği saldırıdan Washington'u sorumlu tuttu. ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya uzun menzilli silahlar atmasını yasaklasa da Kırım'ı hâlâ Ukrayna toprağı olarak görüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı, en az dört kişinin ölümüne ve 150'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırı nedeniyle de ABD Büyükelçisi Lynne Tracy'ye sert tepki göstermişti.

Bakanlık, Telegram'da yaptığı bir paylaşımda, "Misillemenin geleceği kesin" demişti.

Bir gün önce, bir Rus jeti bir ABD gözetleme uçağına çarparak onu uluslararası sulara düşürmüştü.

Austin'in Şoygu'yla son görüşmesi
Austin'in Rusya Savunma Bakanıyla son görüşmesi 15 Mart 2023'teydi. Rusya'nın o dönemki savunma bakanı Sergey Şoygu'ydu. Pentagon'un raporuna göre, ikili "Rus hava kuvvetlerinin Karadeniz üzerindeki uluslararası hava sahasındaki profesyonel olmayan, tehlikeli ve pervasız davranışları" hakkında görüşmüştü.

Rusya'nın yeni savunma bakanı Andrey Belusov, Kremlin tarafından bu Mayıs ayında atanmıştı. Eğitimli bir ekonomist olan Belusov'un atanmasına ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Güvenlik ekonomisini ülke ekonomisiyle uyumlu hale getirmek, böylece mevcut anın dinamiklerini karşılamak çok önemli" demişti.

Bu, Belusov'la Austin'in ilk görüşmesi oldu.

Türkiye'yi gururlandıran tablo: İSO 500’de bulunan Türk savunma sanayii şirketleri listeye girdi! İşte detaylar
Türkiye'yi gururlandıran tablo: İSO 500’de bulunan Türk savunma sanayii şirketleri listeye girdi! İşte detaylar

Teknoloji

Türkiye'yi gururlandıran tablo: İSO 500’de bulunan Türk savunma sanayii şirketleri listeye girdi! İşte detaylar

İngilizler yazdı: İngiltere'de otomobil üretimini durdurabilir! elektrikli araç kotalarında alarm sinyali
İngilizler yazdı: İngiltere'de otomobil üretimini durdurabilir! elektrikli araç kotalarında alarm sinyali

Dünya

İngilizler yazdı: İngiltere'de otomobil üretimini durdurabilir! elektrikli araç kotalarında alarm sinyali

O ülkeden ev almak isteyenlere, 1 milyonu hibe veriyor
O ülkeden ev almak isteyenlere, 1 milyonu hibe veriyor

Aktüel

O ülkeden ev almak isteyenlere, 1 milyonu hibe veriyor

İki ülkeyi ayağa kaldıran skandal görüntüler: 'Çöp balonu' krizi! Sayıları her geçen gün artıyor
İki ülkeyi ayağa kaldıran skandal görüntüler: 'Çöp balonu' krizi! Sayıları her geçen gün artıyor

Dünya

İki ülkeyi ayağa kaldıran skandal görüntüler: 'Çöp balonu' krizi! Sayıları her geçen gün artıyor

F-35 savaş uçağı tedarik etmişlerdi: Yunanistan’ın F-16 krizi büyüyor! İşte o nedeni…
F-35 savaş uçağı tedarik etmişlerdi: Yunanistan’ın F-16 krizi büyüyor! İşte o nedeni…

Dünya

F-35 savaş uçağı tedarik etmişlerdi: Yunanistan’ın F-16 krizi büyüyor! İşte o nedeni…

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23