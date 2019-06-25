0553 313 94 23

ABD ile Küba arasındaki kriz devam ederken Rus donanması Küba’da

Küba ile ABD arasındaki gerilimin artması üzerine Amiral Gorshkov fırkateyni öncülüğündeki Rus filosu Küba’nın başkenti Havana’ya ulaştı.

25 Haziran 2019 Salı 09:47
ABD ile Küba arasındaki kriz devam ederken Rus donanması Küba’da

Küba ile ABD arasındaki gerilimin artması üzerine Amiral Gorshkov fırkateyni öncülüğündeki Rus filosu Küba’nın başkenti Havana’ya ulaştı.


Rus savaş gemileri, ABD ile yaşanan gerginliğin ortasında Küba’ya ulaştı. Rus filosuna Amiral Gorshkov fırkateyni öncülük ediyor. Havana Limanı’na demirleyen filoda aynı zamanda lojistik gemisi Elbrus ve kurtarma römorkörü Nikolai Chiker de yer alıyor. Rus medyasına göre filonun planları arasında Venezuela’yı ziyaret etmek de var.


Ziyaretin nedeninin yer almadığı Devrim Silahlı Kuvvetleri’nden (FAR) yapılan açıklamada, “Rus denizcileri Küba Donanması’nı ve tarihi kültürel açıdan ilgi çekici yerleri ziyaret edecekler” denildi.


135 metre uzunluğundaki ve 15 metre genişliğindeki fırkateyn, Trump hükümeti tarafından ilan edilen Küba aleyhine yeni kısıtlamaların ışığında Havana Limanı’na demirledi. Rus filosunun Havana’ya gelişi ile aynı gün Venezuela’nın ana hava terminaline bir Rus savaş uçağının inmesi de dikkat çekti.


1962’den bu yana Küba’ya ekonomik abluka uygulayan ABD, Trump’ın 2017’de seçilmesinden bu yana selefi Barack Obama’nın tercih ettiği yaklaşımın aksine ablukasını sertleştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:47
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivil memurlar içtimaya alınmayacak
    1. Sivil memurlar içtimaya alınmayacak
    2. Antalya’nın tek doğal buz pateni pisti..
    3. Fatsa’da köpeğin saldırısına uğrayan..
    4. Bakırcılar Endüstriyel Mutfak..
    5. Otogarda dönüş yoğunluğu!
    6. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi..
    7. Sınır birliklerine tank sevkiyatı
    8. Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real..
    9. Türkeli Belediyesinde "Beyaz Masa"..
    10. (Düzeltme) LGS sonucu yüzünden babası..
    11. Kartal’da tacizciye linç girişimi..
    12. TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın..
    13. Onay verildi! O ülkenin askerleri..
    14. İşçi servisinin devrilme anı servis..
    15. TESK Başkanı Benvedi Palandöken:..
    16. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    17. Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30...
    18. Fındıkpınarı Futbol Turnuvası için..
    19. İzmir’de hayrete düşüren olay: Çöp..
    20. Rektör Çomaklı’ya ziyaretler
    21. Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi
    22. Excimer lazer ile gözlüklere son
    23. Raporlara göre artış yükseliyor!..
    24. Daha ne günler gelecek ne günler!
    25. Van merkezli FETÖ operasyonu: 18..
    26. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    27. İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş..
    28. Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ustalara..
    29. Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar
    30. TOKİ’nin İstanbul kuraları yarın..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı