ABD ile Çin arasında TiKTok gerilimi! Yasak kararı kriz çıkarttı

ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği yasa tasarısıyla birlikte, TikTok’un Amerika’da yasaklanması bekleniyor.

Tasarı TikTok'un Çinli sahibi ByteDance şirketine ABD’deki varlıklarını elden çıkarması için altı ay süre tanıyor.

Çin'den ABD'ye 'geri tepecek' uyarısı!

Kısa video paylaşım platformu TikTok’un ABD’de yaklaşık 170 milyon kullanıcısı bulunuyor.

TikTok destekçilerinden oluşan küçük bir ABD'li grup oylama öncesinde Kongre binası dışında gösteri yaptı. Oylamadan önce açıklama yapan Çin ise 'tasarının geri tepeceği' uyarısında bulundu.

TikTok Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarıdan rahatsız olan Çin, kararı "yasak" olarak niteledi ve senatörlere bu konuda bir adım atmadan önce seçmenlerinden gelen mesajlara kulak vermeleri çağrısında bulundu.

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ABD, İngiltere ve Avustralya dahil bazı ülkeler TikTok’un hükümet çalışanlarının cihazlarında kullanılmasına kısıtlama getirdi. Hindistan, Nepal ve Pakistan ise uygulamayı güvenlik ve gençler için zararlı olduğu gerekçesiyle yasakladı.