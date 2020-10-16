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Aktüel ABD ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19 aşısının başkanlık seçimlerine yetişmeyeceğini duyurdu
Aktüel

ABD ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19 aşısının başkanlık seçimlerine yetişmeyeceğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:29:06 -
ABD ilaç şirketi Pfizer, Kovid-19 aşısının başkanlık seçimlerine yetişmeyeceğini duyurdu

NEW YORK (AA) – Amerikan ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının resmi onay başvurusu için en iyi tahminle kasım ayının üçüncü haftasına kadar bekleyeceklerini açıkladı.

Pfizer üst düzey yöneticisi Albert Bourla, ''aşı tarihiyle ilgili halktaki kafa karışıklığını'' gidermek için şirketin internet sitesinden kamuoyuna "açık mektup" yayımladı.

Mektupta, "Açıkça belirteyimki Pfizer, verilerin pozitif devam edeceği varsayımıyla güvenli bir aşamaya ulaştıktan sonra kasım ayının üçüncü haftasında (Kovid-19 aşısı için) ABD'de Acil Durum Yetkilendirme Kullanımı için başvuruda bulunacaktır." ifadesi paylaşıldı.

Belirtilen zaman çizelgesinin tahmin edilen en iyi tarih olduğuna işaret edilen açıklamada, verilerin ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yetkililerinin yanı sıra bağımsız bilim insanları tarafından oluşturulan halka açık bir panel tarafından da inceleneceği kaydedildi.

-Trump, seçime kadar aşının yetişeceğini savunmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarında Kovid-19 aşısının 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesine yetişeceğini savunmuştu.

Pfzer Üst Yöneticisi Bourla ise 5 Ekim’de çalışanlarına yönelik yazdığı diğer açık mektupta Kovid-19 aşısı konusunda "bilimin yanında" olduklarını belirtmiş ve aşının zamanı konusunda "siyasi baskıya boyun eğmeyeceklerini" ima etmişti.

27 Temmuz’da ABD, Arjantin ve Almanya’nın aralarında olduğu diğer ülkelerde 30 bin gönüllünün katılımıyla 3. aşama klinik denemelere başlayan Pfizer, 12 Eylül’de denemenin katılımcı sayısını 44 bine çıkarmak için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) başvuruda bulunmuştu.

ABD hükümeti, testlerin başarılı olması durumunda aralıkta 100 milyon doz, sonrasında 500 milyon doz daha aşı satın almak üzere Pfizer ile 1,9 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.

Öte yandan, diğer Amerikan ilaç üreticisi şirketleri Johnson and Johnson (J&J) ile Eli Lilly de bu hafta, “güvenlik endişesi" nedeniyle yürüttükleri Kovid-19 aşısı ve antikor klinik deneyleri durdurduklarını açıklamıştı.



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