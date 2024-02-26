ABD ihracatı durdurdu! Ne petrol ne doğalgaz, LNG projesi: Katar diyarında! Yenisini inşa edecek!

ABD’nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını durdurmasının ardından Katar’dan yeni bir hamle geldi. Bakanlık, önümüzdeki yıllarda yeni bir LNG projesi inşa edeceğini duyurdu. Bloomberg, yeni proje için Katar'ın henüz bir ortağa karar vermediğini yazdı

Katar, artan talep ve önemli bir rakip tedarikçi olan ABD'deki büyüme projelerinin duraklaması nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını genişletmeyi planlıyor. Ülkenin Enerji Bakanı Saad Al-Kaabi, ABD ve Avustralya ile yakıtın en büyük nakliyecisi olarak rekabet eden ülkenin, bu on yıl bitmeden yılda 16 milyon tonluk yeni bir proje geliştireceğini ve 2030 yılına kadar yıllık üretim kapasitesini 142 milyon tona çıkaracağını söyledi.

Küresel ihracatta baskın rol üstlenecek

Bu genişleme, Orta Doğu ülkesinin küresel ihracatta uzun vadede baskın bir rol üstlenmesinin yolunu açıyor. Halihazırda, China Petroleum & Chemical Corp. ve Eni SpA, TotalEnergies SE ve Shell Plc gibi Avrupalı şirketlerle 27 yıllık bir anlaşma da dahil olmak üzere, mevcut genişlemesinden 126 milyon tona kadar arz satmak için bir dizi anlaşma imzaladı. Shell'e göre LNG talebinin 2040 yılına kadar %50'den fazla artacağı tahmin ediliyor.Henüz ortağa karar verilmedi.



Al-Kaabi, bu genişlemenin Kuzey Sahası'nda yeni gaz yatağının keşfedilmesinin ardından gerçekleştiğini ve toplam rezervin yaklaşık 2 bin trilyona ulaştığını söyledi. Al-Kaabi, ülkenin sahadaki yeni kuyuları değerlendirmeye devam ettiğini ve ek gaz bulguları olması halinde daha fazla üretim yapacağını söyledi. Al-Kaabi, Katar'ın yeni proje için ortak alıp almayacağına henüz karar vermediğini söyledi.

ABD çevreye olan etkisini inceliyor

ABD ocak ayında yeni LNG ihracat lisanslarını geçici olarak durdurdu. Bir yandan da yüksek sevkiyatların iklim değişikliği, ekonomi ve ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini inceliyor. Beyaz Saray enerji danışmanı Amos Hochstein'a göre onaylardaki duraklama 14 ay kadar sürebilir. Amerika'daki duraklama, üreticiler ve diğer savunucuların doğal gazın kömür ya da petrole göre daha düşük emisyonlu bir alternatif olduğu ve yenilenebilir kaynakların giderek daha fazla benimsenmesini tamamlayabileceği konusunda ısrar etmeleriyle ortaya çıktı.Al-Kaabi yeni projelere rağmen küresel bir gaz kıtlığı bekliyor. Al-Kaabi, “Daha fazla proje açıklamamızı durduracak tek şey, gaz için bir pazar olduğuna inanmamamızdır” dedi ve bu talebin büyük kısmının Asya'dan geleceğini, Avrupa'nın da büyüme hızı daha yavaş olsa da uzun süre gaz kullanmaya devam edeceğini söyledi.

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