ABD İHA'sı düşürüldü Uruzgan ilinin merkezi Tarinkot bölgesinde Taliban İslam Emirliği bir ABD İnsansız Hava Aracı’nı düşürdü.

Afganistan'da Taliban İslam Emirliği Hareketi ilerleyişini sürdürüyor. Ülkenin yüzde 50'sini kontrol altında tutan Taliban, her geçen gün kontrol alanını genişletiyor. Uruzgan ilinin merkezi Tarinkot bölgesinde Taliban İslam Emirliği bir ABD İnsansız Hava Aracı'nı düşürdü. Afganistan'da ABD'ye ait insansız hava araçları tarafından düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivilin hedef olduğu biliniyor. ABD, saldırılarda birçok sivil ölümünü kabul ederken bunun "terörle mücadelenin" bir parçası olduğunu öne sürüyor.

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