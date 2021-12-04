ABD için kriz çanları!

Omicron varyantı ekonomileri tehdit etmeye başlarken enflasyonu zirve yapan ABD için bir kötü haber de dev yatırım bankası Goldman Sachs’tan geldi. Goldman Sachs varyantı gerekçe göstererek ABD büyüme beklentisini düşürdü.

Banka, 2021 için ABD büyüme beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 3,8 seviyesine çekti. Kurum 2022 büyüme beklentisini de yüzde 3,3'ten yüzde 2,9'a indirdi.

Kurum ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde Omikron varyantının yayılmasının ABD büyümesinde ılımlı bir engel olabileceği uyarısında bulundu. Goldman Sachs Ekonomisti Joseph Briggs, notunda varyantla ilgili birçok sorunun henüz yanıt bulmadığını belirtse de varyantın hizmetler sektöründe ılımlı etkisi olabilceğine dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere ABD’de yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti.



Dünyanın en büyük ekonomisi için kriz çanları çalarken uluslararası kuruluşlar Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Goldman Sachs, Türkiye için 2021 yılı büyüme tahmininin yukarı yönlü revize ederek yüzde 9,5'ten yüzde 10,5'e çıkardı. JP Morgan, Türkiye'nin 2021 için büyüme beklentisini yüzde 8,4'ten yüzde 9,8'e revize etti. OECD de son yayımladığı raporunda Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 8,4'ten yüzde 9,0'a çıkardı. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s EMEA Gelişen Piyasalar raporunda, Türkiye’nin 2021 için ekonomik büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 9,8’e, 2022 için ise 0,4 artırılarak 3,7’ye revize edildiği bildirildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'den yüzde 11'e çıkardı.