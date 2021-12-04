  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD için kriz çanları!
Dünya

ABD için kriz çanları!

Türkiye için büyüme tahminleri tek tek yukarı yönlü rezive edilirken Goldman Sachs, Omikron varyantının Amerika Birleşik Devletleri'nin büyümesi önünde bir engel olduğunu belirterek 2021 beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 3,8'e indirdi. Bu açıklamanın piyasalara etkisi olacağı da düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 14:59:00 -
ABD için kriz çanları!

Omicron varyantı ekonomileri tehdit etmeye başlarken enflasyonu zirve yapan ABD için bir kötü haber de dev yatırım bankası Goldman Sachs’tan geldi. Goldman Sachs varyantı gerekçe göstererek ABD büyüme beklentisini düşürdü.

Banka, 2021 için ABD büyüme beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 3,8 seviyesine çekti. Kurum 2022 büyüme beklentisini de yüzde 3,3'ten yüzde 2,9'a indirdi.

Kurum ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde Omikron varyantının yayılmasının ABD büyümesinde ılımlı bir engel olabileceği uyarısında bulundu. Goldman Sachs Ekonomisti Joseph Briggs, notunda varyantla ilgili birçok sorunun henüz yanıt bulmadığını belirtse de varyantın hizmetler sektöründe ılımlı etkisi olabilceğine dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere ABD’de yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti.


Dünyanın en büyük ekonomisi için kriz çanları çalarken uluslararası kuruluşlar Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Goldman Sachs, Türkiye için 2021 yılı büyüme tahmininin yukarı yönlü revize ederek yüzde 9,5'ten yüzde 10,5'e çıkardı. JP Morgan, Türkiye'nin 2021 için büyüme beklentisini yüzde 8,4'ten yüzde 9,8'e revize etti. OECD de son yayımladığı raporunda Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 8,4'ten yüzde 9,0'a çıkardı. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s EMEA Gelişen Piyasalar raporunda, Türkiye’nin 2021 için ekonomik büyüme tahmininin 1,2 puan artırılarak yüzde 9,8’e, 2022 için ise 0,4 artırılarak 3,7’ye revize edildiği bildirildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9,2'den yüzde 11'e çıkardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araç fiyatları düşecek mi? İşte cevabı
Ekonomi

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? İşte cevabı

Otomobil piyasasında şu an en çok sorulan soru olan "İkinci el araç fiyatları düşecek mi?" ve "Ne zaman araç almalıyım?" sorularına uzmanı c..
Putin'i çıldırtacak iddia! Ukrayna'ya açıklanandan daha fazla SİHA satıldı
Teknoloji

Putin'i çıldırtacak iddia! Ukrayna'ya açıklanandan daha fazla SİHA satıldı

ABD'li haber kanalı Bloomberg, Türkiye'nin Ukrayna’ya açıklanandan çok daha fazla SİHA sattığını iddia etti.
Microsoft bombayı patlattı! Google Chrome kullanmayın
Teknoloji

Microsoft bombayı patlattı! Google Chrome kullanmayın

ABD'nin teknoloji devi Microsoft, kendi tarayıcısı ‘Edge'in kullanımını teşvik etmek için Edge üzerinden Chrome indirmek isteyen kullanıcıla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay