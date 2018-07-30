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ABD iblisine yolun sonu göründü!

Büyük şeytan ABD’nin, son iki yüzyıldır dünyaya kan kusturduğu ve tek başına at koşturduğu karanlık dönem sona eriyor. Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan’ın önderliğinde güçlenen Doğu bloğu, mazlum milletlere umut ışığı oldu. Amerika’nın son dönemlerdeki hırçınlığının eski itibarını kaybetmesine bağlayan uzmanlar, “ABD artık hastadır, ölümü yakındır ve dönemi kapanmaktadır” dediler.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:33
ABD iblisine yolun sonu göründü!

Tek kutuplu dünyanın süper gücü ABD’nin dünyanın jandarmalığına soyunduğu, yakarım yıkarım tehditleriyle korku saldığı ve her istediğini yaptırdığı dönemler sona erdi. Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan’ın önderliğinde yeni bir dünya doğdu. Dünya siyasetinin bir numaralı oyuncusu olan ABD, artık oyun kuramaz ve söz dinletemez bir hale geldi. ABD’nin hegomanyasının sonunu getiren birlik ise mazlum milletler için bir dinamo oldu. Konu ile ilgili gazetemize konuşan uluslararası ilişkiler uzmanları ve stratejistler, ABD’nin süper güç olduğu dönemlerin sona erdiğini belirttiler.

ABD KAYBEDİYOR DOĞU GÜÇLENİYOR

Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve Stratejist Abdullah Manaz, ABD’nin hırçınlaşmasının temel nedeninin gücünü yitirmesi olduğunu belirterek, “Trump, tehdit ve şantaj yoluyla savunma sanayisini ve ekonomisini en azından kendi iktidarı boyunca ayakta tutmayı hedeflemektedir. ABD’nin, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’daki siyasi gücü hızla tükenmektedir. Alman ekolünün kuklası durumundaki Trump, siyasi ve ekonomik politikaları ile hızla ABD’yi Avrupa’dan uzaklaştırmaktadır” dedi. Doğu bloğundaki ittifakların ABD’yi ve Batı’yı zayıflattığını kaydeden Manaz, “Almanya, İngiltere ve Fransa’nın çıkar kavgaları ABD ve Batı ittifakını zayıflatacaktır. ABD’ye karşı çeşitli adlar altında birleşen Doğu ittifakları ise siyasi ve ekonomik olarak güç kazanacaktır. Asya bloğu hızla güçlenmektedir” şeklinde konuştu.

‘HASTA ÜLKE’ AMERİKA!

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmet Akgül, ABD’nin büyük bir yokoluşun pençesinde kıvrandığını belirterek, “ABD’nin enerji baronlarını doyurmak için enerji kaynaklarının bol olduğu İslam dünyasında uyguladığı zulümler ters tepti” dedi. Dünyanın artık tek kutuplu olmadığını kaydeden Akgül, “Artık bilinçlenen halklar var. Yüz sene önce kurulan kirli planları fark eden uluslar var. Türkiye’nin son dönemlerdeki çıkışı, Rusya’nın duruşu ve Uzak Doğu’nun tavrı ABD’yi şaşırttı. ABD artık hastadır. Ölümü yakındır” ifadelerini kullandı. ABD’nin büyük bir borç batağında kıvrandığını kaydeden Akgül, “Son dönemlerde küresel baronları tatmin edemedi.  ABD’de ekonomik batak yakın görünüyor. ABD attığı adımlarla yok oluşunu hızlandırıyor” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:33
  1. ABD
  2. Donald trump

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