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Aktüel ABD, Hizbullah'ı Avrupa'da patlayıcı kimyasal madde depolamakla suçladı
Aktüel

ABD, Hizbullah'ı Avrupa'da patlayıcı kimyasal madde depolamakla suçladı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:27:18 -
ABD, Hizbullah'ı Avrupa'da patlayıcı kimyasal madde depolamakla suçladı

WASHINGTON (AA) - Hizbullah örgütünün, bazı Avrupa ülkelerinde patlayıcı yapımında kullanılabilen kimyasalları depoladığı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı terörle mücadele biriminin koordinatörü Nathan Sales, Hizbullah üyelerinin, geçen yıllarda Belçika'dan Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya ve İsviçre'ye amonyum nitrat taşıdığını ve patlayıcı maddenin hala Avrupa genelinde depolanıyor olabileceğinden şüphe edildiğini söyledi.

Sales, iddiasına kanıt sunmazken, ABD'nin, Hizbullah'ın amonyum nitratı 2012 yılından bu yana buz keseleriyle desteklenmiş ilk yardım çantalarında taşıdığına inandığını kaydetti.

Amerikan Yahudi Komitesinin ev sahipliğinde online bir forumda açıklama yapan Nathan Sales, depolanmış amonyum nitratın bugün muhtemelen Yunanistan, İtalya ve İspanya'da olduğu varsayımında bulunduklarını dile getirdi.

Sales, "Hizbullah neden Avrupa topraklarında amonyum nitrat depolar? Cevabı açık: Hizbullah bu silahları ne zamanki kendisi ya da Tahran'daki akıl hocaları gerekli görürse büyük terörist saldırılar düzenlemek için depoladı." ifadesini kullandı.

Nathan Sales, daha çok ülkeye Hizbullah'ın faaliyetlerine yasak getirmesi çağrısında da bulundu.

ABD yönetimi, İranlı 47 şirket ve şahsın yanı sıra, Lübnan'da Hizbullah ile bağlantılı 2 şirketi ve 1 örgüt yöneticisini yaptırım listesine almıştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.



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