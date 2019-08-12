ABD heyeti Şanlıurfa'da Milli Savunma Bakanlığı: - "Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaştı"- "Harekat Merkezi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması için çalışmaların başladığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaşmıştır. Harekat Merkezi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.