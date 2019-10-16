ABD heyeti Ankara'ya geldi ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını konuşmak için toplanan Mike Pompeo, Robert O'Brien ve James Jeffrey'den oluşan ABD heyeti, Ankara'ya geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı. "Erdoğan'la görüşecek" Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada ''ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 17 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çözüm bulunana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalacağını söyleyecek. Pence, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları sürdürme konusundaki kararlılığını yineleyecek" denilmişti. Açıklamada ayrıca, heyette ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de yer alacağı belirtilmişti.

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