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ABD heyeti Ankara'ya geldi

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını konuşmak için toplanan Mike Pompeo, Robert O'Brien ve James Jeffrey'den oluşan ABD heyeti, Ankara'ya geldi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:35
ABD heyeti Ankara'ya geldi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı.

"Erdoğan'la görüşecek"

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada ''ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 17 Ekim'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çözüm bulunana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalacağını söyleyecek. Pence, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları sürdürme konusundaki kararlılığını yineleyecek" denilmişti.

Açıklamada ayrıca, heyette ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de yer alacağı belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:35
  1. Ankara
  2. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  3. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien
  4. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
  5. Ankara Esenboğa Havaalanı
  6. ABD
  7. Beyaz Saray

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  • İsmailİsmail36 dk önce
    kafalarına çuval geçirip hayvanat bahçesine götürün,sırtlanlar bayram etsin.

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