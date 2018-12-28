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ABD helikopterleri Münbiç semalarında görüntülendi

Esed rejimine bağlı güçler Münbiç ilçesine girdiğini iddia etmesinin ardından Münbiç-Cerablus hattında 2 ABD helikopterinin uçuş yaptığı görüntülendi.

28 Aralık 2018 Cuma 22:20
ABD helikopterleri Münbiç semalarında görüntülendi

Suriye'nin Münbiç ile Cerablus kentileri arasında alçak uçuş yapan 2 ABD helikopteri görüntülendi.

TRT Kurdi, Cerablus ilçesinde gündüz saatlerinde çekim yaptığı sırada Menbiç'te cephe hattına yakın hava sahasında uçuş yapan ABD helikopterlerinin görüntülerini kaydetti.

ABD'den 'Münbiç' yalanlaması

Görüntülerde, 2 ABD helikopterinin 13.00 sularında keşif uçuşu yaptığına dair bilgi verilirken, aynı saatlerde Esed rejimi güçleri, Münbiç'e girdiğini öne sürmüştü.

Daha sonra ABD savunma bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamada, Suriye ordusunun Münbiç'e girdiği haberlerini yalanlamıştı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 22:20
  1. ABD
  2. Münbiç
  3. ABD savunma bakanlığı
  4. ABD helikopteri
  5. TRT Kurdi
  6. Cerablus
  7. ABD helikopterleri
  8. Suriye
  9. Esed rejimi

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