ABD helikopterleri Münbiç semalarında görüntülendi
Esed rejimine bağlı güçler Münbiç ilçesine girdiğini iddia etmesinin ardından Münbiç-Cerablus hattında 2 ABD helikopterinin uçuş yaptığı görüntülendi.28 Aralık 2018 Cuma 22:20
Suriye'nin Münbiç ile Cerablus kentileri arasında alçak uçuş yapan 2 ABD helikopteri görüntülendi.
TRT Kurdi, Cerablus ilçesinde gündüz saatlerinde çekim yaptığı sırada Menbiç'te cephe hattına yakın hava sahasında uçuş yapan ABD helikopterlerinin görüntülerini kaydetti.
ABD'den 'Münbiç' yalanlaması
Görüntülerde, 2 ABD helikopterinin 13.00 sularında keşif uçuşu yaptığına dair bilgi verilirken, aynı saatlerde Esed rejimi güçleri, Münbiç'e girdiğini öne sürmüştü.
Daha sonra ABD savunma bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamada, Suriye ordusunun Münbiç'e girdiği haberlerini yalanlamıştı.
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