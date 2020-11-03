ABD hazinesi dördüncü çeyrekte 617 milyar dolar borçlanacak

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğinde 617 milyar dolar borç almayı planladığını bildirdi.

Bakanlık, bu yılın Ekim-Aralık ve 2021 Ocak-Mart dönemine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin bu yılın dördüncü çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Aralık sonu nakit bakiyesinin 800 milyar dolar olacağı ve borçlanma tahmininin Ağustos ayında açıklanan tahminden 599 milyar dolar daha düşük olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2021 yılının ilk çeyreğinde hazinenin 1.127 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği bildirildi.

Hazine'nin bu yılın Temmuz-Eylül döneminde 454 milyar dolar borçlandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu nakit bakiyesinin çeyrek sonunda 1.782 trilyon dolar olduğu bildirildi.

Bakanlık, Ağustos ayında paylaştığı tahmininde, hazinenin yılın üçüncü çeyreğinde 947 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, Eylül ayı sonunda nakit bakiyesinin 800 milyar dolar olacağını tahmin ettiğini açıkladı.