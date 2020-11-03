  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD hazinesi dördüncü çeyrekte 617 milyar dolar borçlanacak
Ekonomi

ABD hazinesi dördüncü çeyrekte 617 milyar dolar borçlanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-03 00:45:19 -
ABD hazinesi dördüncü çeyrekte 617 milyar dolar borçlanacak

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanmayı planladığını bildirdi.

Bakanlık, bu yılın ekim-aralık ve 2021'in ocak-mart döneminlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin bu yılın dördüncü çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Aralık sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün ağustos ayında duyurulan tahminden 599 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, hazinenin 2021'in ilk çeyreğinde de 1,127 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin bu yılın temmuz-eylül döneminde ise 454 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonu nakit dengesinin 1,782 trilyon dolar olduğunun bilgisi verildi.

Bakanlık, ağustosta paylaştığı tahminde, hazinenin yılın üçüncü çeyreğinde 947 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, eylül sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının varsayıldığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Hulusi Akar: Şu anda 60 gemimiz teyakkuz halinde
Gündem

Bakan Hulusi Akar: Şu anda 60 gemimiz teyakkuz halinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu anda 60 gemimiz ayakta, teyakkuz halinde, görevinin başında. Karada, denizde, havada, uçaklarımız, hav..
Davutoğlu'nun adamından AK Parti seçmenine hakaret! Sözleri tepki topladı
Gündem

Davutoğlu'nun adamından AK Parti seçmenine hakaret! Sözleri tepki topladı

Gelecek Partisi PİK Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın sosyal medya hesabından AK Parti seçmeniyle ilgili hakaret içeren tweeti..
Ermenistan'dan kahkaha attıran iddia: Onlar, Azerbaycan için savaşıyor
Dünya

Ermenistan'dan kahkaha attıran iddia: Onlar, Azerbaycan için savaşıyor

Azerbaycan ordusu tarafından cephede darmadağın edilen işgalci Ermenistan'dan komik iddialar gelmeye devam ediyor. Daha önce Suriyelilerin v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay