  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD ham petrolü 8 ayın en düşük seviyesinde!
Ekonomi

ABD ham petrolü 8 ayın en düşük seviyesinde!

ABD ham petrolü doların rekor seviyelere yükselmesi ve küresel çapta yaşanan resesyon endişeleriyle Ocak ayından beri en düşük seviyesine geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 15:38:00 -
ABD ham petrolü 8 ayın en düşük seviyesinde!

ABD ham petrolü, doların rekor seviyelere yükselmesi ve Çin’de yeni kapanmalara dair endişelerin etkisiyle Ocak ayından beri en düşük seviyesine geriledi.

ABD ham petrolü, Bloomberg dolar endeksinin rekor seviyeye ulaşmasıyla riskli varlıkların hızla düşmesi sonrası 85 doların altına geriledi. Doların güçlenmesi petrolü ABD dışındaki alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Brent petrol de 92 doların altını gördü.

Ham petrol, Eylül ayına zayıf bir başlangıç ​​yaparak iki yıldan uzun bir sürenin en kötü serisi olan üç aylık kayıp serisini sürdürdü. Merkez bankalarının enflasyonu bastırmak için faiz oranlarını yükseltmesiyle birlikte, yatırımcılar ekonomilerin resesyona girebileceğinden endişe ediyor. Çin'de virüs kısıtlamaları talebi azaltırken, Chengdu'dan Shenzhen'e kadar birçok büyük şehir kapanmaları uzatmaya veya hareketliliği kısıtlamaya başladı.

Ham petrol fiyatları, OPEC+’nın Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı üretimi kısma kararıyla elde edilen kazancı sildi. Öte yandan, Riyad yönetimi piyasadaki zayıflığı teyit eder şekilde, gelecek ayın sevkiyatları için Asya ve Avrupa'daki müşteriler için fiyatları da düşürdü.

Petrolde yaşanan gerilemenin aralarında benzinin de dahil olduğu birçok ürünün fiyatlarını soğutarak küresel ekonomide yaşanan enflasyonist baskıların bir miktar gevşemesine yardımcı olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23