ABD ham petrolü 8 ayın en düşük seviyesinde!

ABD ham petrolü, doların rekor seviyelere yükselmesi ve Çin’de yeni kapanmalara dair endişelerin etkisiyle Ocak ayından beri en düşük seviyesine geriledi.

ABD ham petrolü, Bloomberg dolar endeksinin rekor seviyeye ulaşmasıyla riskli varlıkların hızla düşmesi sonrası 85 doların altına geriledi. Doların güçlenmesi petrolü ABD dışındaki alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Brent petrol de 92 doların altını gördü.

Ham petrol, Eylül ayına zayıf bir başlangıç ​​yaparak iki yıldan uzun bir sürenin en kötü serisi olan üç aylık kayıp serisini sürdürdü. Merkez bankalarının enflasyonu bastırmak için faiz oranlarını yükseltmesiyle birlikte, yatırımcılar ekonomilerin resesyona girebileceğinden endişe ediyor. Çin'de virüs kısıtlamaları talebi azaltırken, Chengdu'dan Shenzhen'e kadar birçok büyük şehir kapanmaları uzatmaya veya hareketliliği kısıtlamaya başladı.

Ham petrol fiyatları, OPEC+’nın Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı üretimi kısma kararıyla elde edilen kazancı sildi. Öte yandan, Riyad yönetimi piyasadaki zayıflığı teyit eder şekilde, gelecek ayın sevkiyatları için Asya ve Avrupa'daki müşteriler için fiyatları da düşürdü.

Petrolde yaşanan gerilemenin aralarında benzinin de dahil olduğu birçok ürünün fiyatlarını soğutarak küresel ekonomide yaşanan enflasyonist baskıların bir miktar gevşemesine yardımcı olması bekleniyor.