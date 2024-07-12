'ABD, Gürcistan’da rejimi değiştirmeye çalışacak!'

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin bu yıl Gürcistan'da yapılacak parlamento seçimleri sırasında büyük protestoları kışkırtarak Gürcistan'da rejim değişikliği sağlamayı amaçladığını iddia etti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Gürcistan’da bu yıl yapılacak seçimler öncesinde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ‘Gürcü Rüyası partisini itibarsızlaştırmak için zaten geniş çaplı bir bilgilendirme kampanyası hazırladığını’ vurguladı.

SVR tarafından yapılan açıklamada, “Amerikalı ‘küratörler’ Gürcistan’daki muhalif güçlere, ülkede seçimlerle aynı zamana denk gelecek şekilde protestolar planlamaya başlama emrini zaten verdi” ifadelerine yer verildi.

SVR’ye göre ABD, ülkenin Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin yaklaşık 3.7 milyon nüfuslu ülkede protestoların ateşlenmesinde kilit bir figür olmasını bekliyor.

Washington ve Tiflis arasındaki ilişkiler, Gürcistan’ın Mayıs ayında, fonlarının yüzde 20’sinden fazlasını yurt dışından alan STK’ların, medya kuruluşlarının ve kişilerin ‘yabancı bir ülkenin çıkarlarını koruyan kuruluşlar’ olarak kaydolmalarını zorunlu kılan ‘Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası’nı kabul etmesinden sonra kötüleşti.

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Cumhurbaşkanı Zurabişvili, yasayı veto etse de yürürlüğe girmesine engel olamadı.

SVR’nin iddiasına göre, ABD’nin Gürcistan için planı şu şekilde:

Zurabişvili, bir ABD medya kuruluşuna vereceği röportajda Gürcistan hükümetini Tiflis’in AB’ye katılımına ilişkin müzakerelerin bozulmasından sorumlu tutacak ve kamuoyunu ‘Moskova ile yakınlaşmanın yıkıcı sonuçları’ konusunda uyaracak.

Zurabişvili’nin rolü, Gürcü kamuoyunu başka bir renkli devrime dönüşebilecek, muhalefetten gelecek bir ‘siyasi sürprize’ hazırlamak olacak.

Geçtiğimiz hafta ABD, Washington’un ikili ilişkileri “kapsamlı bir şekilde gözden geçirmesi” nedeniyle bu yılki Noble Partner askeri tatbikatını askıya aldığını duyurdu. Biden yönetimi daha önce yabancı acenteler yasasını destekleyen Gürcü politikacılara yönelik vizeleri kısıtlama planlarını da dile getirmişti.

Avrupa Birliği (AB) ise, Gürcistan’ın bloğa katılım sürecini askıya aldığını ve Gürcistan Savunma Bakanlığı’na tahsis edilen 30 milyon Euro’luk (32.5 milyon dolar) ödemeyi dondurduğunu açıklamıştı.