ABD güçleri, Fırat'ın doğusunda Esed rejimi ve İran destekli gruplara baskı kurmaya çalışıyor

Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde bulunan ABD güçleri, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı ilçesinde Beşşar Esed rejimi güçleri ile varlığını güçlendiren İran destekli yabancı gruplara baskı uygulamak için rejim kontrolündeki bölgelere girmeye çalışıyor.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesi, son dönemde, Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile ABD güçlerinin doğrudan karşı karşıya gelmesine sahne oluyor.

Zırhlı araçlardan oluşan ABD konvoyları, son 2 ayda, Haseke kırsalında yer alan Tel Zahab, Fufara ile Salihiyye beldelerinden ve Hami, Ebu El-Kusayib ile Zuri adlı kontrol noktalarından, Kamışlı'daki rejim kontrolündeki bölgelere onlarca kez geçmeye çalıştı.

Çoğu zaman kontrol noktalarında rejim güçlerince engellenen ABD askerleri, bazen de söz konusu beldelerde rejim yanlısı milis gücü Şebbihalarca durdurularak taşlandıktan sonra geri dönmek zorunda kaldı.

Savaş suçlusu Şebbihalar, sivil kıyafetler giyerek gerçekleştirdikleri bu eylemlerle ABD güçlerini engelledi.

Kaynaklar, ABD güçlerinin bu yolla bölgede hem rejim güçlerine hem de son dönemde varlığını arttıran Hizbullah ve İran destekli teröristlere baskı kurmayı amaçladığını kaydetti.

ABD devriyelerinin rejim bölgelerine girme denemeleri sırasında, ABD güçlerine ait helikopterler de bölgede uçuş gerçekleştirdi.

ABD askerlerinin Kamışlı'da rejim bölgelerine geçmeye yönelik en son başarısız denemesi pazar günü kaydedildi.

Hizbullah ve İran destekli teröristler Kamışlı'da varlığını güçlendiriyor

Nisan ayında terör örgütü YPG/PKK ile gerginlik yaşayarak Kamışlı ilçe merkezindeki Tay Mahallesi'ni terör örgütüne kaptıran Esed rejimi, mayıs ayında düzenlediği sözde başkanlık seçiminin ardından ilçede varlığını güçlendirmek için harekete geçti.

Bu amaçla rejim saflarında yer alan Hizbullah militanlarının ve İran destekli yabancı teröristlerin ilçedeki sayısında artış kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları, geçen ay özellikle Esed rejimi ile YPG/PKK arasında görüşmelerin sürdüğü dönemde, rejim kontrolündeki bölgelerde komuta ettiği Afgan ve Lübnan kökenli yabancı gruplardan Kamışlı Havaalanı'na 170 civarında savaşçı göndermişti.

Sadece Kamışlı ilçesinde, İran devrim Muhafızları komutanlarından Hacı Cevad'ın emrindeki yabancı teröristlerin ve Hizbullahçı savaşçıların toplam sayısı 400'ü aşmış durumda.

Hizbullah'ın savaş suçlusu Şebbihalara silahlı eğitimi sürüyor

Kamışlı ilçesinde İran destekli gruplarla birlikte askeri varlığını artıran Lübnan merkezli Hizbullah, geçen ay sonu, 7 ay aranın ardından Esed rejiminin milis gücü Şebbiha ile, İran destekli yerel milislere askeri eğitim başlatmıştı.

Eğitimler, Kamışlı'da eskiden sürücü kursları için tahsis edilen alanda gerçekleşiyor.

Haseke'deki durum

Terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi, Haseke kentini birlikte yönetiyor. Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi (güvenlik karesi) yer alıyor.

Haseke'de rejimin kontrolündeki bölgelerde Rus askerlerinin yanı sıra İran destekli terörist gruplar ile Lübnan merkezli Hizbullah unsurları bulunuyor.