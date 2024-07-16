ABD Gizli Servisi'nin başı büyük belada

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD Gizli Servisi, Trump'a suikast girişiminde bulunan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un konuşlandığı binanın güvenliğini sağlamadı.

Trump'ın miting yapacağı alanın güvenliğinin sağlanması için bölgeyi ziyaret ederek korunması gereken yerleri belirleyen Gizli Servis, Trump'ın konuşacağı sahneye yalnızca 120-150 metre yakınlıktaki Crooks'un ateş açtığı binayı koruma alanına almadı.

Gizli Servis, "yerel polislerin, mitinge katılan bazı görgü tanıklarından şüpheli kişi hakkında haberdar edildiklerini ancak bu kişiyi bulamadıklarını aktardığını" açıkladı. Ancak bu bilginin ne zaman ve nasıl Gizli Servis'e iletildiğinin belli olmaması nedeniyle polis ile Gizli Servis arasında iletişim kopukluğu olduğu düşünülüyor.

Suikast girişiminde Trump'ın kulağından yaralanmasının hemen ardından Gizli Servis ajanları eski başkanı korumaya aldı. Ancak ajanların, Trump'ı hemen sahneden çıkarmak yerine başını göstermesine izin vermesi, Gizli Servis'in saldırıya uygun yanıt vermediği tartışmalarını gündeme getirdi.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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