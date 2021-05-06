  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı!
Üçüz doğuran ineğin sahibine altın hediye edildi
Türkiye'den flaş İsrail çağrısı
AB o listeyi güncelledi!
Dünya ABD Gizli Servisinden dikkat çeken istek
Dünya

ABD Gizli Servisinden dikkat çeken istek

ABD'de başkan ve Beyaz Saray'ın korunmasından sorumlu olan Gizli Servis, eğitimler için Beyaz Saray'ın 8 milyon dolarlık replikasının yapılmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 21:10:00 -
ABD Gizli Servisinden dikkat çeken istek

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkan ve Beyaz Saray'ın korunmasından sorumlu olan Gizli Servis, eğitimler için Beyaz Saray'ın 8 milyon dolarlık replikasının yapılması talebinde bulundu.

Gizli Servis Direktörü James Murray, katıldığı bir Kongre oturumunda 6 Ocak Kongre baskınını hatırlatarak eğitim alanlarının önemine işaret etti.

İlk olarak 2015 yılında Beyaz Saray'ın eğitimler için kullanılacak 8 milyon dolarlık bir replikasının yapılmasının gündeme geldiğini ancak bu planın rafa kaldırıldığını anımsatan Murray, "Bu plan bir oyun değiştirici olabilir." dedi.

Bu replikanın onlarca sene boyunca Gizli Servis için eğitilen kişilere hizmet verebileceğinin altını çizen Murray, "Benim talebim, yetkililerimiz ve ajanlarımızın Beyaz Saray'da faaliyet gösterdiği alanların benzerlerinin inşa edilmesi." diye konuştu.

Murray, Beyaz Saray'ın böyle bir replikasının olmamasını "potasız sahada basketbol antrenmanı yapmaya" benzetti.

Diğer yandan birçok senatör Murray'ın bu fikrine maliyetinin yüksek olması nedeniyle karşı çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zeytinburnu'nda yıkılan bina nerede? Zeytinburnu yıkılan bina hangi sokakta?
Gündem

Zeytinburnu'nda yıkılan bina nerede? Zeytinburnu yıkılan bina hangi sokakta?

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde daha önce boşaltılan 5 katlı bir bina çöktü. Vatandaşlar olayda yaralananların olup olmadığını merak ediyo..
Ebru Baki'yi görenler inanamadı! Pes dedirten anlar
Gündem

Ebru Baki'yi görenler inanamadı! Pes dedirten anlar

MHP ile yaşanan gerilimin ardından uğruna insanların kovulduğu Ebru Baki, hiçbir şey olmamış gibi yayına çıkıp programına devam etti...
Türkiye'den 7 yıl sonra flaş Irak kararı
Gündem

Türkiye'den 7 yıl sonra flaş Irak kararı

2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın kalleş saldırısının ardından bu yana kapalı olan Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu yapılan çalışmaların ar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay