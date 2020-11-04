  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den darbe açıklaması
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den darbe açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ülkede devam eden seçimlere ilişkin 'askeri güç kullanma' açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:04:00 -
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den darbe açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçtiğimiz hafta sonu üst düzey generaller ve haber sunucularıyla gizli bir video-toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Axios'un görüşmeye ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde Genelkurmay Başkanı Milley'in, ülkede başkanlık seçimlerine askeri müdahalenin olacağı yönündeki spekülasyonlara cevap verdiği ifade edildi.

Darbe açıklaması

Milley, ordunun tamamen apolitik olduğunu ve Beyaz Saray'dan herhangi bir başkanın görevden alınmasında yetkili olmadıklarını söyledi. Habere göre Genelkurmay Başkanı Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" dedi.

Milley, ayrıca etrafta Ulusal Muhafız birliklerinin görülmesinin mümkün olduğunu, bunun eyalet valilerinin talebine bağlı olduğunu dile getirdi.

Haberde toplantıya Milley dışında iki dört yıldızlı generalin daha katıldığı belirtildi. Bu isimlerin Siber Güçler Komutanı Paul Nakasone ve Ulusal Muhafızlar'ın başındaki Daniel Hokanson olduğu iddia edildi.

Toplantıya katılan haber sunucularının ise ABC'den George Stephanopoulos, CBS'den Norah O'Donnell, NBC'den Lester Holt, CNN'den Jim Sciutto ve Fox'tan Martha MacCallum olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Joe Biden, Daily Show'dan Trevor Noah'a yaptığı açıklamada, Trump'ın Beyaz Saray'ı terk etmeyi reddetmesi durumunda ordunun ona eşlik edeceğine emin olduğunu söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan son dakika seçim açıklaması!
Dünya

Trump'tan son dakika seçim açıklaması!

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi için oy verme işlemleri birçok eyalette sona ererken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.
Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!
Ekonomi

Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!

İzmir depremi sonrası konut sigortaları da gündeme geldi. Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Zorunlu deprem sigortas..
Bayern Münih'den gol şov
Spor

Bayern Münih'den gol şov

Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile karşı karşıya geldiği maçta rakibini 6-2'lik skorla yendi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay