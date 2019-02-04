ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı

Japon Asahi gazetesinde, bugün yayımlanan bir makalede ABD'nin INF'den çekilmesiyle Asya Pasifik bölgesine yeni füzeler yerleştirebileceğini ileri sürdü.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasından çekilme kararının yankıları devam ediyor.



Japonya'nın Asahi gazetesi bugün yayımladığı bir makalede, ABD'nin INF'den çekilmesiyle Asya Pasifik bölgesine yeni Amerikan füzelerinin yerleştirilebileceğini ileri sürdü.



Makalede, INF anlaşmasının rafa kalkmasıyla ABD'nin 7 yıl içinde Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nın yanı sıra Japonya ve Filipinler'e en son geliştirdiği orta menzilli füzeleri yerleştireceği iddia edildi.



Gazete aynı zamanda, söz konusu senaryoda ABD ve Çin arasında alevlencek çatışmada Japonya'nın ön saflarda yer alacağını ve olası düşmanların ilk saldırı noktası olacağına dikkat çekti.

''Olumsuz etkisi olabilir"

Makalede Rusya'nın doğusundaki noktalarına, Çin'in topraklarına yerleştirilecek yeni füzelerin oluşturabileceği tehdide değinilirken, Japonya'ya yerleştirilecek yeni füzelerin Rus-Japon barış anlaşmasını da olumsuz etkileyeceği belirtildi.



Ayrıca Pekin'in askeri etkinliklerindeki artışa dikkat çekilerek, INF'nin Çin'i de içerebilmesi için tekrar gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

ABD'nin INF'den çekilme kararı

Bir süredir ABD ile Rusya arasındaki söz konusu tartışmaların ardından ABD Başkanı Donald Trump, ''Müttefiklerimize ve dışarıdaki birliklerimize doğrudan tehdit teşkil eden füze sistemlerini gizlice geliştiren Rusya, çok uzun zamandır Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ediyor ve bu durum cezasız kalıyordu.'' dedi.



ABD'nin, 2 Şubat'tan itibaren INF Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini artık yerine getirmeyeceğini vurgulayan Trump, Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 6 aylık sürecin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacaklarını belirtti.



ABD'nin kararı ile ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz. Çeşitli AR-GE ve dizayn çalışmaları yürüttüklerini açıkladılar, biz de aynısını yapacağız." dedi.

INF anlaşması

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.



INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.