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Gündem ABD flaş itiraf! O savaşı biz kaybettik
Gündem

ABD flaş itiraf! O savaşı biz kaybettik

Yeniakit Publisher
2023-09-15 11:13:00 -
ABD flaş itiraf! O savaşı biz kaybettik

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan'da 20 yıl süren savaşın ülkesinin istediği gibi bitmediğini belirterek, "Savaş kaybedildi" dedi. Miley, Taliban'ın başkent Kabil'i aldığı sırada yapılan tahliyeler içinse 'pişmanlıklar var' ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü almasının ikinci yılında ABC televizyonuna konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, 20 yıl süren savaşı değerlendirdi.

Eylül ayının sonunda emekli olacak Milley, tamamı pazar günü yayınlanacak röportajda, Taliban ile Afganistan'daki savaş için "İstediğim gibi bitmedi, hiçbirimizin istediği gibi sona ermedi" dedi. "Düşman, destek verdiğiniz başkenti işgal ettiğinde bu stratejik bir gerilemedir, stratejik başarısızlıktır." ifadelerini kullanan Milley Şunları söyledi:

"Daha geniş anlamda savaş kaybedildi. Taliban ve müttefikleriyle 20 yıldan fazla süredir savaşıyorduk. Onlar, şu an burada değinmeye vaktimin olmadığı birçok nedenden dolayı başkentte galip geldiler. Elbette çoğumuz 11 Eylül'den bu yana pek çok pişmanlık yaşadık."

Afganistan'da görev yapan herkesin başını dik tutmasını isteyen Milley, "Çünkü onlar uluslarının istediklerini yaptılar" diyerek, "ABD'yi 20 yıl üst üste Afganistan'dan gelecek saldırılara karşı koruduk ve Afgan halkına daha iyi bir yaşam için umut verdik" ifadelerini kullandı.


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Euronews Türkçe'deki habere göre Milley, ABD ordusunun Afganistan’dan tahliyeleri daha erken başlatması gerektiği konusunda hata ve pişmanlıklara katılıp katılmadığı yönündeki soruya ise “Tabii ki 11 Eylül’den beri Afganistan’da 2 bin 400'ün üstünde, Kabil havalimanındaki saldırıda 13 askerimizi kaybettik. Pek çok pişmanlık var, kesinlikle. Kaybettiğim her asker bir pişmanlıktır." ifadelerini paylaştı.

ABD askerinin 20 yıl boyunca Afganistan'dan gelecek saldırıları önlediğini ve Afgan halkına daha iyi bir hayat için ümit verdiğini de savunan Milley, hatalara rağmen 124 bin kişinin tahliye edildiği çekilme sürecini de "inanılmaz bir lojistik başarı" olarak niteledi.

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