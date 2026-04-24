  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor Bağdat’ta tüp gaz kuyruğu: CHP’nin Türkiye'ye yaşattığı o karanlık tablo Irak'ta hortladı! Bugün doğum günüydü... Ahmet Minguzzi kabri başında anıldı ABD’li araştırmacılar yeniden gündeme getirdi! “Nuh’un Gemisi burada olabilir mi?” Berlin'den Hürmüz Boğazı resti! Almanya'dan Tahran'a "İslamabad" çağrısı Rüşvet çarkının merkezindeki isim etkin pişmanlığa başvurdu! Manavgat’ta itiraf fırtınası Beştepe'de duygusal anlar! Başkan Erdoğan çocuklarla bir araya geldi Deli Başkan İsrail’de boşuna hüngür hüngür ağlamamış: Üretim durdu, işsizlik arttı, Milei’ye destek dibi gördü! Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar Trump’tan flaş açıklama: Orduya vur emri verdim
ABD firmaları zorda! Dev şirket yüzlerce çalışanı işten çıkaracak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD firmaları zorda! Dev şirket yüzlerce çalışanı işten çıkaracak

Amerikan spor giyim devi Nike, küresel operasyonlarında yeniden yapılanmaya giderek yaklaşık 1400 çalışanıyla yollarını ayıracak. İşten çıkarmaların büyük bölümünün teknoloji ekiplerini etkilemesi bekleniyor.

Nike, küresel operasyonlarında kapsamlı bir değişim sürecine giriyor. Şirket, rekabet gücünü artırmak ve uzun vadeli karlı büyüme modeli oluşturmak amacıyla bazı ekip yapılarında ve çalışma lokasyonlarında düzenlemeye gidecek.

1400 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Şirket içi bilgilendirme notuna göre, bu kapsamda dünya genelinde yaklaşık 1400 çalışanın işine son verilmesi bekleniyor.

İş gücü azaltımının, şirketin operasyonel yapısını sadeleştirme ve verimliliği artırma hedefi doğrultusunda yapılacağı belirtildi.

TEKNOLOJİ EKİPLERİ ÖNE ÇIKIYOR

İşten çıkarmaların büyük bölümünün teknoloji alanında görev yapan çalışanları etkileyeceği kaydedildi.

Nike yönetimi, alınan kararların şirketin temel yapısını güçlendirmeyi ve daha rekabetçi bir iş modeli oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

KÂRLI BÜYÜME HEDEFİ

Nike’ın attığı bu adım, küresel spor giyim pazarında artan rekabet, maliyet baskıları ve değişen tüketici alışkanlıkları karşısında yeni bir yapılanma hamlesi olarak değerlendiriliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23