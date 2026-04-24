ABD firmaları zorda! Dev şirket yüzlerce çalışanı işten çıkaracak

Nike, küresel operasyonlarında kapsamlı bir değişim sürecine giriyor. Şirket, rekabet gücünü artırmak ve uzun vadeli karlı büyüme modeli oluşturmak amacıyla bazı ekip yapılarında ve çalışma lokasyonlarında düzenlemeye gidecek.

1400 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Şirket içi bilgilendirme notuna göre, bu kapsamda dünya genelinde yaklaşık 1400 çalışanın işine son verilmesi bekleniyor.

İş gücü azaltımının, şirketin operasyonel yapısını sadeleştirme ve verimliliği artırma hedefi doğrultusunda yapılacağı belirtildi.

TEKNOLOJİ EKİPLERİ ÖNE ÇIKIYOR

İşten çıkarmaların büyük bölümünün teknoloji alanında görev yapan çalışanları etkileyeceği kaydedildi.

Nike yönetimi, alınan kararların şirketin temel yapısını güçlendirmeyi ve daha rekabetçi bir iş modeli oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

KÂRLI BÜYÜME HEDEFİ

Nike’ın attığı bu adım, küresel spor giyim pazarında artan rekabet, maliyet baskıları ve değişen tüketici alışkanlıkları karşısında yeni bir yapılanma hamlesi olarak değerlendiriliyor.