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ABD, Filistin raporunda İsrail işgalini yok saydı!

ABD'nin bu yılki yıllık insan hakları raporunda 'işgal altındaki topraklar' ibaresinin yer almaması, Filistin yönetiminin tepkisine neden oldu.

22 Nisan 2018 Pazar 08:31
ABD, Filistin raporunda İsrail işgalini yok saydı!

Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının dünyadaki insan haklarıyla ilgili hazırladığı ve "işgal altındaki topraklar" (Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze) ibaresinin yer almadığı rapora değinildi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIKÇA İHLALİ"

"İşgal altındaki topraklar ibaresinin raporda yer almayışı uluslararası hukukun açık ihlalidir. Bu tutum, Filistin insan haklarının çiğnenmesi anlamına gelmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD'nin İsrail tarafgirliği yapmaya devam ettiği belirtildi.

İSRAİL'İ KORUYAN İNSAN HAKLARI RAPORU

Cuma günü yayınlanan raporda, önceki yıllarda hazırlanan ve işgal altındaki topraklar ibaresinin de (Kudüs, Batı Şeria ve Gazze) yer aldığı raporların aksine yeni ibarelere yer verişmiş, İsrail'in insan haklarını çiğnemesiyle ilgili "iddia" ve "itham" ifadeleri kullanılmıştı.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman bu yıl başında ülkesinin dışişleri bakanlığından, hazırladığı yıllık raporlarda, "işgal altındaki topraklar" ifadesini kullanmamasını istemişti. ABD, 2011 yılından bu yana her yıl, dünya üzerindeki pek çok ülkedeki insan haklarıyla ilgili rapor hazırlıyor.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 08:31
  1. israil
  2. filistin
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