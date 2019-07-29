0553 313 94 23

ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!

Türkiye'yi skandal bir şekilde F-35 programından çıkaran ABD, İncirlik Üssü'ne Amerikan F-35'lerini indirmeye devam edeceklerini duyurdu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29
ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!

Parası ödenmiş 4 adet F-35 uçağımızı vermeyen ve Türkiye’yi de projeden dışlayan ABD, F-35'i İncirlik'e getirecek. ABD Hava Kuvvetleri Komutanı David Goldfein, üzerinde hiçbir kısıt bulunmadığını iddia ettiği İncirlik Üssü'ne Amerikan F-35'lerinden getirebileceklerini ima etti.

Türkiye'ye parasıyla F-35 vermeyen ABD, aynı jetleri S-400 kurulu olsa da İncirlik'ten uçurmayı planlıyor. Savunma haberleriyle tanınan Defense News, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David L. Goldfein ile özel bir ropörtaj yaptı. "Türkiye S-400 alımına devam ederse, ABD Hava Kuvvetlerinin F-35'leri İncirlik'ten uçurmayacağını söylemek doğru olur mu?" sorusuna Goldfein, "Bence bu çok abartılı bir ifade olur. Söyleyeceğim şey, tehdidin bir değerlendirmesini yapacağımız ve tehdidin istihbarat değerlendirmesine dayanarak karar vereceğimiz. Uçurduğumuz her hava aracı için bu şekilde karar veriyoruz. Bu konuda bağlayıcı bir şey söylemek istemiyorum" diye cevap verdi.

Açık kapı mı?

Defense News'in "ABD'nin F-35'leri Türkiye’de faaliyete geçecek mi? ABD Hava Kuvvetleri şefi bunu reddetmedi" başlıklı haberin devamında ise Goldfein dikkat çekici ifadeler kullandı. Goldfein, "F-35 uçan bir bilgisayar sitemi. Bir bilgisayarı (F-35) düşman bir bilgisayara (S-400) bağlamazsınız. Bu, Türkiye'de F-35'leri asla uçuramayacağımız anlamına mı geliyor? Böyle bir şey söyleyemem. Çünkü gerçek zamanlı olarak tehdidi değerlendirmek gerekir. Ve her zaman yaptığımız gibi, bu şekilde karar vereceğiz" dedi. Komutanın ifadelerine şaşıran ve teyit etmek isteyen muhabir "Yani, gelecekte F-35'lerin Türkiye'de kullanılabilmesi için açık bir kapı bırakıyorsunuz" deyince Goldfein, "Kesinlikle" şeklinde karşılık verdi.

"Yani her uçak gelebilir"

"Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak için verilen son karar sizin sorumluluğunuzda olmayan politik bir karardı. Peki, ABD Hava Kuvvetleri İncirlik'te kullanılacak uçak türlerinde birtakım kısıtlamalar getirmeyi düşünüyor mu?" sorusuna Goldfein, "Herhangi bir kısıtlama yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü yapılan mevcut sınırlamalar tamamen politika şeridinde. Ordularımız arası ilişkilerimiz her zaman olduğu kadar güçlü ve diplomatik tartışmaların sürmesine imkan vermek için ilişkileri her zamankinden daha da güçlü tutmamız gerekiyor" diye konuştu. Türkiye'nin S-400'leri alması sonucu ABD ve müttefik ülkelerin bu konuda endişesi olup olmadığı sorusu üzerine Goldfein, şunları söyledi: "Bu sadece bir ABD-Türkiye arasındaki bir tartışma değil. F-35 kullanıcısı tüm ülkeleri ilgilendiren bir mesele, bu teknolojiyi sadece ABD için korumuyoruz. F-35 kullanan ülkelerin hepsi F-35 projesine katkıda bulundu ve yatırım yaptı. F-35 kullanan ülkeler arasında çok iyi bir dayanışma var. Umuyorum ki, hâlâ değerli bir müttefik olan Türkiye ile bu meseleyi bir şekilde çözebiliriz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29
  1. Ordu
  2. ABD
  3. f-35

YORUM YAZ

  • CahidCahid13 dk önce
    Azıcık onuru varsa tcnin bu uçakları indirmez incirliğe hatta incirliği ve benzeri üstleri kapatır...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yıldız futbolcunun evinde ceset bulundu!
  1. Yıldız futbolcunun evinde ceset bulundu!
  2. Sivasspor'un Hollanda kampı
  3. Başkan Şahin pazar esnafı ile bir..
  4. En iyisi Mourteza Sharifi
  5. CÜSK, kadrosuna 14 futbolcu kattı
  6. Suudi Arabistan'a balistik füze..
  7. Talasgücü Belediyespor’da toplu imza..
  8. Ekinci spor tesislerini inceledi
  9. Şampiyon ekipten Müdür Tunç’a ziyaret
  10. Serbest piyasada altın fiyatları
  11. Bakanlıktan Salda Gölü açıklaması!
  12. Keçiörengücü'nde transfer
  13. Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı..
  14. Suudi Arabistan'a balistik füze..
  15. Terör örgütüne dev darbe! PKK'ya adam..
  16. Elazığ’da ev yangını
  17. "ABD Suriye’de petrol kaçakçılığı..
  18. Diyanet aileyi hedef alan projelere..
  19. Donald Trump'tan sert tepki: Hiçbir..
  20. ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
  21. Hong Kong'daki protestolar
  22. Sivasspor yeni sezon formalarını..
  23. Cimnastik yaz okulu sürüyor
  24. Kapalıçarşı'da altın
  25. Çerçioğlu ve Tuncel, Söke’nin..
  26. Her yerde aranıyordu... Cesedi..
  27. Düzce'deki su baskını ve toprak..
  28. Kurtlar koyunları telef etti
  29. Pamukkale’de vatandaşlar isteklerini..
  30. CHP'li belediyenin işten çıkardığı..
Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!

Günün Karikatürü

28 Temmuz 2019
Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’