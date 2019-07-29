ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!

Parası ödenmiş 4 adet F-35 uçağımızı vermeyen ve Türkiye’yi de projeden dışlayan ABD, F-35'i İncirlik'e getirecek. ABD Hava Kuvvetleri Komutanı David Goldfein, üzerinde hiçbir kısıt bulunmadığını iddia ettiği İncirlik Üssü'ne Amerikan F-35'lerinden getirebileceklerini ima etti.

Türkiye'ye parasıyla F-35 vermeyen ABD, aynı jetleri S-400 kurulu olsa da İncirlik'ten uçurmayı planlıyor. Savunma haberleriyle tanınan Defense News, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David L. Goldfein ile özel bir ropörtaj yaptı. "Türkiye S-400 alımına devam ederse, ABD Hava Kuvvetlerinin F-35'leri İncirlik'ten uçurmayacağını söylemek doğru olur mu?" sorusuna Goldfein, "Bence bu çok abartılı bir ifade olur. Söyleyeceğim şey, tehdidin bir değerlendirmesini yapacağımız ve tehdidin istihbarat değerlendirmesine dayanarak karar vereceğimiz. Uçurduğumuz her hava aracı için bu şekilde karar veriyoruz. Bu konuda bağlayıcı bir şey söylemek istemiyorum" diye cevap verdi.

Açık kapı mı?

Defense News'in "ABD'nin F-35'leri Türkiye’de faaliyete geçecek mi? ABD Hava Kuvvetleri şefi bunu reddetmedi" başlıklı haberin devamında ise Goldfein dikkat çekici ifadeler kullandı. Goldfein, "F-35 uçan bir bilgisayar sitemi. Bir bilgisayarı (F-35) düşman bir bilgisayara (S-400) bağlamazsınız. Bu, Türkiye'de F-35'leri asla uçuramayacağımız anlamına mı geliyor? Böyle bir şey söyleyemem. Çünkü gerçek zamanlı olarak tehdidi değerlendirmek gerekir. Ve her zaman yaptığımız gibi, bu şekilde karar vereceğiz" dedi. Komutanın ifadelerine şaşıran ve teyit etmek isteyen muhabir "Yani, gelecekte F-35'lerin Türkiye'de kullanılabilmesi için açık bir kapı bırakıyorsunuz" deyince Goldfein, "Kesinlikle" şeklinde karşılık verdi.

"Yani her uçak gelebilir"

"Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak için verilen son karar sizin sorumluluğunuzda olmayan politik bir karardı. Peki, ABD Hava Kuvvetleri İncirlik'te kullanılacak uçak türlerinde birtakım kısıtlamalar getirmeyi düşünüyor mu?" sorusuna Goldfein, "Herhangi bir kısıtlama yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü yapılan mevcut sınırlamalar tamamen politika şeridinde. Ordularımız arası ilişkilerimiz her zaman olduğu kadar güçlü ve diplomatik tartışmaların sürmesine imkan vermek için ilişkileri her zamankinden daha da güçlü tutmamız gerekiyor" diye konuştu. Türkiye'nin S-400'leri alması sonucu ABD ve müttefik ülkelerin bu konuda endişesi olup olmadığı sorusu üzerine Goldfein, şunları söyledi: "Bu sadece bir ABD-Türkiye arasındaki bir tartışma değil. F-35 kullanıcısı tüm ülkeleri ilgilendiren bir mesele, bu teknolojiyi sadece ABD için korumuyoruz. F-35 kullanan ülkelerin hepsi F-35 projesine katkıda bulundu ve yatırım yaptı. F-35 kullanan ülkeler arasında çok iyi bir dayanışma var. Umuyorum ki, hâlâ değerli bir müttefik olan Türkiye ile bu meseleyi bir şekilde çözebiliriz."