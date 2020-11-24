  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini test etti
Aktüel

ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini test etti

Yeniakit Publisher
2020-11-24 02:28:51 -
ABD, F-35 uçağında B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini test etti

WASHINGTON (AA) - ABD'nin B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini ilk kez F-35A savaş uçağında test ettiği bildirildi.

ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimine bağlı Sandia Laboratuvarından yapılan açıklamada, içeriğinde nükleer bileşen bulunmayan bombanın tam boy modelini Nevada eyaletindeki Tanopa Test Sahasında F-35A tipi uçakla test ettiklerini açıkladı.

Test sırasında uçağın ses üstü hızla uçarken iç mühimmat bölmesinde taşıdığı B61-12 model bombayı 10 bin 500 feet yükseklikten fırlattığı belirtilen açıklamada, bombanın 42 saniyede hedefini vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Başka uçaklardan farklı olarak F-35A mühimmatı kapalı bölmede taşıyor. Son uçuş testi tam teçhizatlı B61-12 bombasının uçağın kapalı mühimmat bölmesinde fırlatılması oldu ve ilk kez Mach 1 (1234 km/h) ve üstü bir hızda böyle fırlatma yapılıyor." ifadesi yer aldı.

Laboratuvar mart ayında F-15E tipi savaş uçağında ve B-2 Hayalet tipi bombardıman uçaklarında bu silah sistemlerini denemişti.

ABD'nin nükleer güç durum belgesinde, konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen F-35A tipi beşinci nesil savaş uçaklarını, nükleer bombalar için platform olarak kullanmayı planlandığı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş: İptal edilmezse savaş sebebidir
Dünya

Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş: İptal edilmezse savaş sebebidir

Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Irini Operasyonu adıyla Türk gemisine yapılan baskına ilişkin konuştu. Karataş, Avrupa Birliği'nin ha..
Türk gemisine yapılan baskın sonrası fotoğraf geldi! Böyle ikiyüzlülük görülmedi
Dünya

Türk gemisine yapılan baskın sonrası fotoğraf geldi! Böyle ikiyüzlülük görülmedi

Libya açıklarındaki Türk gemisine arama adı altında adeta baskın yapan Alman askerlerinin aynı gün Panama bandıralı gemideki mürettebata ola..
Açıklama yaptılar: PKK için bize baskı yapıyorlar
Dünya

Açıklama yaptılar: PKK için bize baskı yapıyorlar

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Dr. Nasır Hariri, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin masaya dahil edilmesi için birçok..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay