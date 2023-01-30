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Dünya ABD eski Başkanı Trump seçim çalışmasına başladı! 'Cinsiyet yönlendirilmesine karşı sapıklara 'dur' diyeceğiz'
Dünya

ABD eski Başkanı Trump seçim çalışmasına başladı! 'Cinsiyet yönlendirilmesine karşı sapıklara 'dur' diyeceğiz'

2024 başkanlık seçimleri için kampanyalara başlayan ABD eski Başkanı Donald Trump, "Gençlerimizin beynini yıkamaya çalışan solcu radikal ırkçılara ve sapıklara dur diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 19:54:00 - 2023-01-30 20:01:47
ABD eski Başkanı Trump seçim çalışmasına başladı! 'Cinsiyet yönlendirilmesine karşı sapıklara 'dur' diyeceğiz'

ABD eski Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için "her zamankinden farklı bir seçmen ruhu" olduğunu belirterek, anketlerin kendisinden yana olduğunu söyledi. Trump, gençlerin cinsiyetleri üzerinden yönlendirilmesine karşı da mücadele edeceklerini ifade etti.

ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olan Cumhuriyetçi siyasetçi Trump, seçim kampanyasına ait ilk konuşmalarını New Hempshire'da düzenlenen Cumhuriyetçi Partinin yıllık toplantısında ve Güney Carolina eyaletinin başkenti Columbia'da gerçekleştirdi.

Trump, 2024 seçimleri için her zamankinden daha "kararlı ve kızgın" olduğunu ve büyük mitingler düzenleyeceklerini ifade ederek, "Çünkü daha önce hiç görmediğimiz bir seçmen ruhu var." ifadesini kullandı.

Biden ve FBI'a yüklendi

Trump, başkan olduğu dönemde hayata geçirdikleri politikalardan örnekler vererek, mevcut Başkan Joe Biden'ın sınır, ekonomi ve sosyal politikalarını eleştirdi.

"2024 seçimleri ülkemizi kurtarmak için tek şansımız." diyen Trump, ABD'nin sol ideolojiye, derin devlet, medya ve Çin'e karşı koyabilen bir lidere ihtiyacı olduğu görüşünü savundu. Trump, "Sınırlara ve adil ve özgür seçimlere ihtiyacımız var. Bu ikisine sahip değilseniz, bir ülkeniz de yoktur. En önemlisi, (ABD Başkanı) Joe Biden'ın meydana getirdiği her krizi ve felaketi tersine çevireceğiz." şeklinde konuştu.

Sistem eleştirisi

"Güvenle korunduğunu" söylediği Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da gizli belgelerin bulunmasının ardından yapılan aramaları hatırlatan Trump, Biden'ın kişisel ofisi ve konutunda gizli belgelerin çıkması üzerine aynı tutumu sergilemediğini iddia ettiği FBI'a da yüklendi.

Trump, ayrıca Biden'ın ve oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna ile ilişkileriyle ilgili iddialar ve buna ilişkin haberlerin Twitter'da sansürlendiğinin ortaya çıkması üzerine, "Çok dikkatli olmalıyız." diyerek mevcut sisteme eleştirilerini dile getirdi.

"Sapıklara dur diyeceğiz"

Bunların yanı sıra gençlerin cinsiyetleri üzerinden yönlendirilmesine karşı da mücadele edeceklerini kaydeden Trump, "Gençlerimizin beynini yıkamaya çalışan solcu radikal ırkçılara ve sapıklara dur diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, diğer taraftan "sansür rejimini" yıkacaklarını söyleyerek, ifade özgürlüğünü geri getirip "derin devlet üyelerini" bulup tasfiye edeceklerini aktardı.
Güney Carolina kampanya ekibinin lideri olarak Henry McMaster'ı açıklayan Trump, seçimler için yapılan anketlerin kendisinden yana olduğunu öne sürerek, Amerikan halkının değişim istediğini söyledi.

Biden'ın 7 Şubat'tan önce adaylığını duyurması bekleniyor

Donald Trump, 2017-2021 yıllarında başkanlık görevini yürütmüş, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını ise 16 Kasım 2022'de açıklamıştı.

2024 seçimleri için mevcut Başkan Joe Biden'ın da adaylığını 7 Şubat'ta yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasından önce duyurması bekleniyor. Cumhuriyetçiler arasında Trump'ın rakibi olması beklenen eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley gibi isimlerin de yakın zamanda adaylıklarını açıklamaları bekleniyor.

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