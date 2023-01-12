ABD enflasyon verisi panikletti! İşte altın, dolar ve bitcoin'in ilk tepkisi

Bitcoin (BTC) yatırımcılarının merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD’de Aralık ayına ilişkin açıklanan enflasyon verisi yüzde 6,5 olan beklentiyle aynı oranda geldi.

Bitcoin, altın ve Dolar’ın İlk Tepkisi!

Beklentiler dahilinde gelen veriler sonrası Bitcoin’de sert hareketler görüldü.

18.380 dolar seviyelerinde olan BTC 17.900’e kadar ani bir gerileme yaşasa da kendini 18.000 dolar üzerine atarak 18191,40 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi ise 102.668 seviyesine kadar düştü.

Altın fiyatları ise kısa bir süre dalgalandıktan sonra yukarı yönlü hareket etti. Gram altın saat 18.00 gibi 1,135 liraya kadar gerilerken, 20.30 itibariyle yukarı yönlü hareket ederek, 1,145 seviyesine çıktı.

Dolar / TL paritesi ise 18.78 seviyelerinde.

ABD verileri şöyle:

Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık): %6.5 – Beklenti %6,5 – Önceki %7,1

Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık): -%0.1 – Beklenti %0.0 – Önceki %0,1

Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık): %5.7 – Beklenti %5.7 – Önceki % 6

Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık): %0.3 – Beklenti %0.3 – Önceki %0,2

ABD Aralık ayındaki ilk İşsizlik başvuruları ise şu şekilde:

İlk İşsizlik Başvuruları Açıklanan:205.000 – Beklenti: 210.000 – Önceki: 204.000

Kaynak: Yeni Akit