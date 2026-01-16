ABD enerji devi ve Mitsubishi güçlerini birleştirdi! Ses getirecek ittifak anlaşması...

Mitsubishi Corp (TYO:8058) Cuma günü yaptığı açıklamada, Aethon Energy Management’tan ABD kaya gazı ve ilgili altyapı varlıklarını yaklaşık 7,53 milyar dolar işletme değeri olan bir anlaşmayla satın alacağını bildirdi.

Petrol ve doğal gaz aramacılığında sonrası yeni döneme giriliyor... Mitsubishi ile ABD merkezli Aethon Energy Management arasında uluslararası ekonomi dünyasında ses getirecek ittifak anlaşması yapıldı.

İşlem, Aethon III LLC, Aethon United LP ve ilişkili kuruluşlardaki tüm hisseleri satın almak için yaklaşık 5,2 milyar dolarlık bir özsermaye yatırımını içeriyor ve Mitsubishi, genel paketin bir parçası olarak yaklaşık 2,33 milyar dolarlık net faiz taşıyan borcu üstleniyor.

Anlaşmanın, düzenleyici onaylara ve olağan koşullara bağlı olarak Japonya’nın mali yılının Nisan-Haziran çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Aethon’un varlıkları, Doğu Teksas ve kuzey Louisiana’yı kapsayan Haynesville Kaya formasyonunda yoğunlaşıyor. Üretici şu anda günde yaklaşık 2,1 milyar kübik fit doğal gaz sağlıyor, bu da yılda yaklaşık 15 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) eşdeğer.

Mitsubishi şöyle dedi: "Bu satın alma, şirketimizin upstream geliştirmeden iç satışlara ve ihracata kadar gaz değer zinciri boyunca konumunu güçlendirecek."

Bu anlaşma, bir Japon şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük ABD enerji ile ilgili işlemlerden biri olarak öne çıkıyor ve Mitsubishi’nin Kuzey Amerika’da entegre bir doğal gaz ve LNG işi kurma stratejisine uyuyor.

Bağlayıcı olmayan ve münhasır olmayan anlaşma kapsamında taraflar, sıvılaştırılmış doğal gaz, düşük karbonlu doğal gaz çözümleri, karbon yakalama ve depolama, jeotermal enerji ve veri merkezleri dahil yeni nesil altyapı projelerini kapsayan ticari fırsatları değerlendirecek.

Şirketler, varlık satın alımı veya proje yatırımının kesin anlaşmalara tabi olacağını belirtti.

Aethon, Amerika Birleşik Devletleri"ndeki en büyük özel doğal gaz üreticilerinden biri ve 2.700 kilometreden fazla boru hattı altyapısına sahip LNG tesislerinin önemli tedarikçisidir.

Mitsubishi ise Japonya"nın en büyük ticaret şirketi olmak özelliğini taşıyor.