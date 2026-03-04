Dört mevsim ziyaret ediliyor! 2 bin yıllık anıt çınarın gövdesi 21 metreyi buldu

Tekeler Mahalle Muhtarı Abdurrahman Ünlü, "Mahallemizde yaklaşık 2 bin yaşında olduğu tescillenen çınar ağacımız var. Çınarımızın gövdesi 21 metre, yüksekliği ise 33 metre olarak ölçüldü. Çınarımızın bakımını ilgili yetkili kurumlar tarafından belirli zamanlarda yapmaktayız. Özellikle yaz akşamlarında burası çok güzel oluyor. İzmir, Ankara ve Bursa gibi birçok ilden çınarı görmeye geliyorlar. Mahalle sakinlerimiz büyüyen dallarının kırılmaması için çınarın daha da uzun yıllar yaşaması amacıyla ağaçtan destekler oluşturdu" dedi.