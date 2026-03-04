  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye ambargo koyup İHA kamerası satmayan Kanada ile iş nerelere geld! Süleyman Soylu da katıldı... Bahçelievler’de STK’lar İftar Sofrasında Buluştu Dört mevsim ziyaret ediliyor! 2 bin yıllık anıt çınarın gövdesi 21 metreyi buldu Ailece üretip internetten satıyorlar! Türkiye'nin dört bir yanından talep var Osimhen'de sürpriz gelişme ortaya çıktı! Juventus, Liverpool derken yeni takımı belli oldu Zayed'in dünyası başına yıkıldı! BAE'den korkup Türkiye'yi seçmeye başladılar AKİT TV Savaşın ortasında kritik isme ulaştı: İranlı Vekilden ABD’ye Rest: 'Kara Harekâtı Mezarlığa Döner' Türk atıcılığında altın dönem: Bir madalya da Damla Köse'den
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Dört mevsim ziyaret ediliyor! 2 bin yıllık anıt çınarın gövdesi 21 metreyi buldu
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dört mevsim ziyaret ediliyor! 2 bin yıllık anıt çınarın gövdesi 21 metreyi buldu

Manisa’nın Demirci ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen anıt çınar ağacı, heybetli görüntüsüyle dikkat çekiyor...

#1
Foto - Dört mevsim ziyaret ediliyor! 2 bin yıllık anıt çınarın gövdesi 21 metreyi buldu

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi’nde bulunan anıt çınar, asırlara meydan okuyan görüntüsüyle bölgenin en dikkat çeken doğal değerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Dört mevsim ziyaret ediliyor! 2 bin yıllık anıt çınarın gövdesi 21 metreyi buldu

Demirci ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Tekeler Mahallesi'nde bulunan çınar, görüntüsüyle dikkat çekiyor. Türü doğu çınarı (Platanus orientalis) olarak belirlenen anıt ağaç, asırlara meydan okuyan yapısıyla bölgenin simge değerleri arasında gösteriliyor. Çınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'Anıt Ağaç' olarak tescillenerek koruma altına alındı.

#3
Foto - Dört mevsim ziyaret ediliyor! 2 bin yıllık anıt çınarın gövdesi 21 metreyi buldu

Tescilin ardından çevre düzenlemesi yapılan alan, ziyaretçilerin vakit geçirebileceği bir yaşam yerine dönüştürüldü. Özellikle yaz akşamlarında vatandaşlar çınarın gölgesinde oturup dinlenme imkanı buluyor. Ağaç dallarının korunması için özel önlemler alan mahalleli ağırlaşan dalların kırılmaması için ahşap destekler hazırlayarak, ağacın daha uzun yıllar sağlıklı şekilde yaşamını sürdürmesini sağlıyor. Çınarın önünden akan doğal dağ suyu ise özellikle bahar ve yaz aylarında ziyaretçilere serin bir ortam sunuyor. Doğayla tarihin iç içe geçtiği alan, çevre ilçe ve illerden gelen çok sayıda doğasever ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

#4
Foto - Dört mevsim ziyaret ediliyor! 2 bin yıllık anıt çınarın gövdesi 21 metreyi buldu

Tekeler Mahalle Muhtarı Abdurrahman Ünlü, "Mahallemizde yaklaşık 2 bin yaşında olduğu tescillenen çınar ağacımız var. Çınarımızın gövdesi 21 metre, yüksekliği ise 33 metre olarak ölçüldü. Çınarımızın bakımını ilgili yetkili kurumlar tarafından belirli zamanlarda yapmaktayız. Özellikle yaz akşamlarında burası çok güzel oluyor. İzmir, Ankara ve Bursa gibi birçok ilden çınarı görmeye geliyorlar. Mahalle sakinlerimiz büyüyen dallarının kırılmaması için çınarın daha da uzun yıllar yaşaması amacıyla ağaçtan destekler oluşturdu" dedi.

#5
Foto - Dört mevsim ziyaret ediliyor! 2 bin yıllık anıt çınarın gövdesi 21 metreyi buldu

Öğretmen Ali Akkaya ise "Burası çevre il ve ilçeler tarafından kültürel miras olarak ziyaret ediliyor. İhtişamı, dalları ve gövdesi heybetli bir çınar. Zaman zaman öğrencilerimizi bu çınarın gölgesine getirip ağacı anlatıyoruz. Hep birlikte sahip çıkarak bu güzelliği gelecek kuşaklara aktarmalıyız" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye, Türkiye kararını duyurdu
Dünya

Suriye, Türkiye kararını duyurdu

Suriye, Türkiye yönüne hava koridorlarını yeniden açacağını duyurdu. Açıklamada, diğer hava koridorları ile Şam Uluslararası Havalimanı’nın ..
Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı
Gündem

Eski düzen çatırdıyor! Başkan Erdoğan'dan TBMM'de tarihi "İran" uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programında, bölgedeki ve dü..
"Yahudilerin sonu yaklaşıyor!"
Aktüel

"Yahudilerin sonu yaklaşıyor!"

Esrael Shamir, 3 Mart 2026 tarihli yazısında İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “ideolojik bir çıkmazın göstergesi” olarak nitelendirdi...
Dünyanın en yoğun havalimanı DXB vuruldu! Herkes Dubai'de mahsur kaldı
Gündem

Dünyanın en yoğun havalimanı DXB vuruldu! Herkes Dubai'de mahsur kaldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası bölge tam bir ateş çemberine dönerken, İran’ın misilleme saldırıları Birleşik Arap Emi..
İran, ABD destroyerini füzeyle vurdu
Dünya

İran, ABD destroyerini füzeyle vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hint Okyanusu’nda ABD’ye ait bir destroyerin füze saldırısıyla hedef alındığını duyurdu. İran, saldırının “G..
İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı
Dünya

İran'dan yeni saldırı! Tel Aviv alevler içinde kaldı

İran’ın Tel Aviv ve çevresine yönelik yeni hava saldırısı başlattığı bildirildi. Kentte sirenler çalarken, önce kamikaze İHA’ların ardından ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23