Bu kez Hindistan, AB ile ticaret anlaşmasına yakın! ABD'ye karşı anlaşma! Önemli atak...

Önemli atak! Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 25–27 Ocak tarihlerinde Hindistan’ı ziyaret edeceğini ve 27 Ocak’ta Hindistan-AB zirvesine eş başkanlık edeceğini açıkladı. Anlaşma sonuçlandırılırsa, 1,4 milyarı aşkın nüfusa sahip, geniş ve sıkı biçimde korunan Hindistan tüketici pazarı Avrupa mallarına açılacak ve korumacılığın arttığı, ABD-Hindistan anlaşmasının ise askıda kaldığı bir dönemde küresel ticaret akışlarını yeniden şekillendirebilecek. Her iki taraf da, von der Leyen ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 2025’te bir anlaşmaya varma hedefi doğrultusunda müzakereleri hızlandırma konusunda mutabık kalmasının ardından, geniş kapsamlı bir anlaşmayı sonuçlandırmak için çaba gösteriyor. 2022’de yeniden başlatılan görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’ın da aralarında bulunduğu ticaret ortaklarına gümrük vergisi artışları getirmesinin ardından ivme kazandı. Brüksel son dönemde Meksika ve Endonezya ile anlaşmalar imzaladı ve Hindistan’la müzakereleri hızlandırdı; Yeni Delhi ise Birleşik Krallık, Umman ve Yeni Zelanda ile anlaşmalara vardı. Hindistan Ticaret Bakanlığı’ndan bir yetkili, bazı hassas tarım ürünlerinin müzakerelerin dışında tutulduğunu söyledi. Yetkililer, milyonlarca geçimlik çiftçiyi koruma gereğini öne sürerek Hindistan’ın herhangi bir ticaret anlaşmasında tarım ve süt ürünleri sektörlerini açmayacağını belirtiyor.