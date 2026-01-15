  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Depoları alelacele doldurun! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor Bu kez Hindistan, AB ile ticaret anlaşmasına yakın! ABD'ye karşı anlaşma! Önemli atak... Yumurta kabuğunun hiç duymadığınız 6 faydası: Her şeyi yapabiliriz! 1 tane değil sık sık yiyin, bakın ne ilgisi var! Kapadokya kışın bir başka güzel Yunanistan işte şimdi yandı! 44 savaş uçağı Türkiye'ye geliyor Burak Tunçel'e silahlı saldırı: Otomatik silahlarla kurşun yağdırdılar Koç Holding KAP'a bildirdi! 119 milyon dolarlık devasa sipariş
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Bu kez Hindistan, AB ile ticaret anlaşmasına yakın! ABD'ye karşı anlaşma! Önemli atak...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bu kez Hindistan, AB ile ticaret anlaşmasına yakın! ABD'ye karşı anlaşma! Önemli atak...

Ticaret Bakanı Rajesh Agrawal, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Avrupa Birliği ile uzun süredir hedeflenen bir ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmeler devam ederken bu ay sonuçlanmasını beklediğini açıkladı! ABD'ye karşı ilgili anlaşama: Hükümet dengeleri değiştirecek anlaşmaya imza atmak üzere...

#1
Foto - Bu kez Hindistan, AB ile ticaret anlaşmasına yakın! ABD'ye karşı anlaşma! Önemli atak...

Ticaret Bakanı Rajesh Agrawal, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hindistan’ın Avrupa Birliği ile uzun süredir hedeflenen bir ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmelerin bu ay sonuçlanmasını beklediğini ve bunun ABD tarifelerinin yarattığı baskılar altında yeni pazarlar arayan Yeni Delhi’nin bugüne kadarki en büyük anlaşması olacağını söyledi.

#2
Foto - Bu kez Hindistan, AB ile ticaret anlaşmasına yakın! ABD'ye karşı anlaşma! Önemli atak...

Yıllardır masada olan anlaşma, her iki taraf için ekonomik bağları derinleştirme ve Çin ile Rusya’ya bağımlılığı azaltma fırsatı olarak görülüyor. Hindistan ile AB arasındaki ikili ticaret 2024’te 120 milyar avroya (140 milyar dolar) ulaştı ve AB’yi Hindistan’ın en büyük ticaret ortağı konumuna taşıdı. Agrawal, iki tarafın anlaşmayı sonuçlandırmaya “çok yakın” olduğunu ve liderlerin bu ay Yeni Delhi’de bir araya gelmesinden önce tamamlanıp tamamlanamayacağını değerlendirdiklerini söyledi. Agrawal, ABD ile bir ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ve her iki taraf da hazır olduğunda anlaşmaya varılacağını belirtti. Müzakereler, iki hükümet arasındaki iletişimin kesilmesinin ardından geçen yıl akim kalmıştı.

#3
Foto - Bu kez Hindistan, AB ile ticaret anlaşmasına yakın! ABD'ye karşı anlaşma! Önemli atak...

Önemli atak! Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 25–27 Ocak tarihlerinde Hindistan’ı ziyaret edeceğini ve 27 Ocak’ta Hindistan-AB zirvesine eş başkanlık edeceğini açıkladı. Anlaşma sonuçlandırılırsa, 1,4 milyarı aşkın nüfusa sahip, geniş ve sıkı biçimde korunan Hindistan tüketici pazarı Avrupa mallarına açılacak ve korumacılığın arttığı, ABD-Hindistan anlaşmasının ise askıda kaldığı bir dönemde küresel ticaret akışlarını yeniden şekillendirebilecek. Her iki taraf da, von der Leyen ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 2025’te bir anlaşmaya varma hedefi doğrultusunda müzakereleri hızlandırma konusunda mutabık kalmasının ardından, geniş kapsamlı bir anlaşmayı sonuçlandırmak için çaba gösteriyor. 2022’de yeniden başlatılan görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’ın da aralarında bulunduğu ticaret ortaklarına gümrük vergisi artışları getirmesinin ardından ivme kazandı. Brüksel son dönemde Meksika ve Endonezya ile anlaşmalar imzaladı ve Hindistan’la müzakereleri hızlandırdı; Yeni Delhi ise Birleşik Krallık, Umman ve Yeni Zelanda ile anlaşmalara vardı. Hindistan Ticaret Bakanlığı’ndan bir yetkili, bazı hassas tarım ürünlerinin müzakerelerin dışında tutulduğunu söyledi. Yetkililer, milyonlarca geçimlik çiftçiyi koruma gereğini öne sürerek Hindistan’ın herhangi bir ticaret anlaşmasında tarım ve süt ürünleri sektörlerini açmayacağını belirtiyor.

#4
Foto - Bu kez Hindistan, AB ile ticaret anlaşmasına yakın! ABD'ye karşı anlaşma! Önemli atak...

AB, daha güçlü fikri mülkiyet kurallarının yanı sıra otomobiller, tıbbi cihazlar, şarap, alkollü içkiler ve et için uygulanan yüksek gümrük vergilerinde keskin indirimler talep ediyor. Hindistan ise emek yoğun mallara gümrüksüz erişim ve otomotiv ile elektronik sektörlerine yönelik karşılıklı tanıma süreçlerinin hızlandırılmasını istiyor. Mal ticaretinin ötesinde, anlaşmanın hizmet ticaretini, yatırımları ve dijital ticaret, fikri mülkiyet ile yeşil teknolojiler alanlarındaki işbirliğini genişletmesi ve Avrupa’nın Hindistan’daki imalat, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımlarını teşvik etmesi bekleniyor. Mevzuat uyumu ve hassas sektörlerin korunmasına ilişkin zorluklar sürüyor. İhracatçılar, ithalatçıların çelik, çimento ve diğer karbon yoğun ürünlerdeki emisyonları hesaba katmasını zorunlu kılan AB’nin karbon sınır vergisinin Hindistan’ın bazı ihracat kalemlerini etkilemeye başladığını ve bunun Yeni Delhi için önemli bir endişe kaynağı olduğunu belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…
Gündem

İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…

Türkiye günlerdir, yolsuzluk iddialarıyla tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel jetindeki taşınan dolarları ve uçakta yaş..
Oğlunu AK Parti’den vekil yaptır, git Sözcü TV’ye, buraya saldır
Gündem

Oğlunu AK Parti’den vekil yaptır, git Sözcü TV’ye, buraya saldır

AK Parti çatısı altında siyaset yapıp bugün CHP mahallelerine şirinlik yapan Bülent Arınç’ın "tutuksuz yargılama" çıkışına sert tepki göster..
Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp
Dünya

Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp

Suriye, Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın röportajını yayımlamayan Irak merkezli televizyona tepki gösterdi.

İran'dan geri adım!
Dünya

İran'dan geri adım!

Arakçi, protestocuları idam etmeyeceklerini vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki açıklamaları karşısında Amerikan yönetimine gar..
Lavrov'dan İran açıklaması!
Dünya

Lavrov'dan İran açıklaması!

Rusya-İran ilişkilerine ilişkin önemli açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hiçbir üçüncü tarafın Rusya-İran ilişkilerin..
İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı
Gündem

İşte CHP'nin destek çıktığı rezillik: İBB paralarıyla kumar, uyuşturucu ve fuhuş sarmalı

Rabia Karaca’nın itirafları, CHP’li Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibinin dahil olduğu iddia edilen kirli ağı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23