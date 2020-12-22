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Ekonomi ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyüdü
Ekonomi

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyüdü

Ülkede, yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ekonominin yüzde 33,1 büyümesi yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:35:45 -
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 33,4 büyüdü

WASHINGTON (AA) - ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 33,4 ile rekor seviyede büyüme gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 33,4 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisi yukarı yönlü revize edilirken, piyasa beklentisi verinin güncellenmeyeceği yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü veriler ile kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 33,1 büyüdüğü kaydedilmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yaşanan tarihi daralmanın ardından üçüncü çeyrekte rekor hızda büyüme kaydeden ABD ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte ise yüzde 31,4 küçülmüştü.

Salgın nedeniyle uygulanan sıkı tedbirlerin gevşetilmesi, işletmelerin yeniden açılması ve sağlanan destekler, üçüncü çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat ve sabit yatırımlardaki artışın, federal ve yerel hükümet harcamalarndaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.

Üçüncü çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda ise kişisel tüketim harcamaları ve sabit yatırımlarda yaşanan artış belirleyici oldu. Söz konusu dönemde, kişisel tüketim harcamaları yüzde 41 arttı. Kişisel tüketim harcamaları, ikinci çeyrekte yüzde 33,2'lik düşüş göstermişti.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,7 seviyesinde tutulurken, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e güncellendi.

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