ABD ekonomisi alarm veriyor! Yüksek faiz etkisini gösterdi

Bankacılık sektörüne yönelik yeni bir araştırmaya göre, ABD’lilerin üçte birinden fazlasının kredi kartı borçları acil durum tasarruflarını geride bıraktı. Ekonomistlere göre, kredi kartı borçlanmanın en pahalı yollarından biri olmasına rağmen, faiz oranlarındaki yükseliş insanları bu imkana daha fazla bağımlı olmaya zorluyor.

New York Fed tarafından açıklanan son verilere göre ABD’lilerin kredi kartı borcu 1.13 trilyon dolar, kişi başına ortalama bakiye ise 6.360 dolara ulaşarak tarihi yüksek seviyelere ulaşırken; acil durumlar için ayrılan tasarruflarda da rekor düşüş gerçekleşti. Bankacılık sektörüne yönelik araştırmalar yapan Bankrate’in araştırmasına göre, 2024 başından bu yana ABD'li yetişkinlerin ilk defa üçte birinden fazlasının (yüzde 36) kredi kartı borçları acil durum tasarrufl arını geride bıraktı.

ABD’de uzun bir süredir Fed hedefinin epey üzerinde yer alan yüksek enfl asyonun insanların geçim maliyetlerini karşılama ve tasarruf etme becerilerini önemli ölçüde etkilediği belirtiliyor. Yüzde 36 olarak belirlenen bu son oran, Bankrate'in kredi kartı borcu ve acil durum tasarrufl arı üzerinde çalışmaya başladığı 2011 yılından bu yana görülen en yüksek seviye.

CNBC’de yer alan haberde kredi kartları, çok sayıda ABD vatandaşının yumuşak karnı olarak tanımlanıyor. Verilere göre, aydan aya borç aktaran kart sahiplerinin sayısının yanı sıra, kart ödemelerini düzenli yapamayanların sayısı da artıyor. Chicago Üniversitesi profesörü Tomas Philipson’a göre, kredi kartı borçlanmanın en pahalı yollarından biri olmasına rağmen, faiz oranlarındaki yükseliş insanları kredi kartlarına daha fazla bağımlı olmaya zorluyor.

En yüksek pay konut kredilerinin

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NY Fed tarafından açıklanan son verilere göre, ABD'de hane halkı borcu da geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artarak 17,5 trilyon dolara ulaştı. Ülkede hane halkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemlerden biri olan kredi kartı borçlarındaki rekor artış da dikkati çekiyor.

Kredi kartı temerrüt oranlarında da artış görülen ABD’de, kredi kartı ve taşıt kredilerinde temerrüt oranının hala Covid-19 salgını öncesi seviyelerin üzerinde arttığı, bunun özellikle genç ve düşük gelirli haneler arasında artan finansal strese işaret ettiği belirtiliyor. Borçlarını tam ödeyen kart sahiplerinin yaklaşık yarısı için faiz oranları pek önemli olmazken, diğer yarısı kolaylıkla yüksek maliyetli bir borç döngüsü tuzağına düşebiliyor. Kredi kartı borçlarındaki artışın sürdürülebilir olmadığını aktaran uzmanlar mevcut eğilimin yakın zamanda değişmesini beklemiyorlar.

Genel anlamda kredi kartı borcunun her zaman bir zorluk belirtisi olmadığına dikkati çeken uzmanlar, insanların kısa vadeli borç almaktan çekinmemelerinin bir güven işareti de olabileceğini, ancak son zamanlarda kredi kartı borçlarında görülen artışın ana itici gücünün daha çok zorluklarla ilgili olduğunun altını çiziyor.