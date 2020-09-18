ABD Eğitim Bakanlığından Princeton Üniversitesine ırkçılık soruşturması

NEW YORK (AA) - ABD Eğitim Bakanlığı, Princeton Üniversitesi Başkan Christopher L. Eisgruber'in, üniversite bünyesinde yaşanan ''sistemsel ırkçılık'' uygulamaları hakkında kaleme aldığı bir yazı üzerine, kurumdaki ırkçı yaklaşımları araştırmak için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlık tarafından New Jersey eyaletinde bulunan Eisgruber'e gönderilen mektupta, "2 Eylül 2020'de Princeton'ın eğitim programının onlarca yıldır ırkçı uygulamaları olduğunu kabul ettiniz ve bu ayrımcılıktan beyaz olmayan insanların gördüğü zararın devam ettiğini söylediniz." ifadeleri kullanıldı.

Üniversitenin 2013'ten bu yana başkanlığını yürüten Eisgruber'in bizzat itiraf ettiği bu uygulamanın 1964 tarihli Sivil Haklar Yasası'nın, ''federal mali yardım alan kurumun herhangi bir kimseye ırk, renk veya ulusal kökene dayalı ayrımcılık yapamayacağı'' ile ilgili maddesine aykırı olduğunu vurgulayan Bakanlık, kurumdaki ırkçı yaklaşımları araştırmak için soruşturma başlattı.

Eisgruber, eylül başında Princeton kampüsünde ve dışında sistematik ırkçılığa karşı mücadele etme çabaları hakkında bir yazı yazmış, kıdemli üniversite yöneticilerinden okulda ırkçılıkla mücadele planlarını geliştirmelerini istemişti.

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı da, iki yıllık bir soruşturmanın ardından Ağustos ayında, Yale Üniversitesinin lisans kabullerinde beyaz ve Asyalı-Amerikalı başvuru sahiplerine karşı ayrımcılık yaptığı sonucuna varmış, uygulamalarını değiştirmemesi durumunda okul hakkında yasal işlem yapılacağını bildirmişti.