ABD duyurdu: Onları durdurmaya hazırız

ABD Avrupa Komutanlığı'nın başındaki General Curtis Scaparrotti, 'Rusya'yı Kuzey Kutbu'nda durdurmaya hazırız' dedi.

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, ABD'nin Kuzey Kutbu'nda Rusya'yı durdurmaya hazır olduğunu söyledi.



Silahlı Hizmetler Komitesi toplantısında konuşan Scaparrotti, ''Kuzey Denizi rotası daha sık kullanılmaya başlandı. Buraya kaynak bakımından da ticari bir ilgi var. Bu da bölge için bir rekabet yaratıyor.'' dedi.