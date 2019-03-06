0553 313 94 23

ABD duyurdu: Onları durdurmaya hazırız

ABD Avrupa Komutanlığı'nın başındaki General Curtis Scaparrotti, son dönemde Kuzey Kutbu rotasını çok sık kullanmaya başlayan Rusya'yı durdurmaya hazır olduklarını söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:19
ABD duyurdu: Onları durdurmaya hazırız

ABD Avrupa Komutanlığı'nın başındaki General Curtis Scaparrotti, 'Rusya'yı Kuzey Kutbu'nda durdurmaya hazırız' dedi.

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, ABD'nin Kuzey Kutbu'nda Rusya'yı durdurmaya hazır olduğunu söyledi.

Silahlı Hizmetler Komitesi toplantısında konuşan Scaparrotti, ''Kuzey Denizi rotası daha sık kullanılmaya başlandı. Buraya kaynak bakımından da ticari bir ilgi var. Bu da bölge için bir rekabet yaratıyor.'' dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:19
  1. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan ile Hindistan arasında çatışma!
    1. Pakistan ile Hindistan arasında çatışma!
    2. Sağlıkçılardan döner sermaye için imza..
    3. Çanakkale’de ilk leylek yuvaya kondu
    4. VakıfBank'a Stevie'den 2 yeni ödül
    5. SÜ’nün kazı çalışmalarına Kültür ve..
    6. SASKİ Genel Müdürü Keleş:..
    7. M.Başakşehir, Fenerbahçe maçı..
    8. Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü..
    9. MHP’li Karataş: “Burası Kürdistan..
    10. Porto Roma maçı ne zaman saat kaçta..
    11. İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi..
    12. Samsung Galaxy J4 Core n11.com'da..
    13. PSG Manchester United maçı ne zaman..
    14. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    15. GollerCepte’nin en popüler golünü..
    16. “İpekyolu Projesi ile rakiplerimizin..
    17. Alkollü şahıslar birbirlerini tokatladı
    18. Sinop’ta İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma..
    19. Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB..
    20. Yüzleri kızaracağına kendilerini..
    21. Pazaryeri’nde taksici esnafından..
    22. Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile..
    23. İsmet Yıldırım, meslek ve esnaf..
    24. OECD, küresel büyümede yine düşüş..
    25. Öğrenciler çöp topladı!
    26. GYODER ve Colliers'ten Türkiye..
    27. Güney Kariyer Fuarı, Akdeniz..
    28. Dünya Ralli Şampiyonası'nda sıradaki..
    29. 53. Uluslararası Turizm Borsası Fuarı
    30. Başkan Şahin: “Küçük Sanayi Sitesi..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'