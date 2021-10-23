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Dünya ABD duyurdu: Hipersonik füze denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı
Dünya

ABD duyurdu: Hipersonik füze denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı

ABD Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen hipersonik füze testlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 11:32:00 -
ABD duyurdu: Hipersonik füze denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı

Dünyanın önde gelen güçleri silahlanma yarışına devam ederken ABD'de bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Washington'un yürüttüğü hipersonik füze testlerinin anormal bir durum nedeniyle ertelendiğine dair ABD basınına yansıyan haberler Pentagon tarafından doğrulandı.

Bakanlıktan Sputnik'e yapılan açıklamada, 21 Ekim'de Alaska'daki Pacific Spaceport Complex uzay üssünde yapılması planlanan veri toplama amaçlı testin ertelendiğini ifade etti.

Bakanlık, "Hızlandırıcının arızalanması nedeniyle bu testler yapılmadı. Testlerde kullanılan hızlandırıcı, hipersonik silah geliştirme programının bir parçası değil" dedi.

Putin, silahlanma yarışının hızlandığını söylemişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada, Amerikan tarafının Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Rusya ile ABD arasında silahlanma yarışı başladığını ve bu yarışın maalesef ivme kazandığını söylemişti.

Rusya'nın 20 Mach'tan daha fazla hıza sahip yüksek hassasiyetli hipersonik silah geliştirdiğini ve bu silahın orduda göreve başladığını vurgulayan Putin, Rusya'nın bu silahları geliştiren ilk ve tek ülke olmasına rağmen bu durumu hiçbir zaman suistimal etmediğini ve kimseyi tehdit etmediğinin altını çizmişti.

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