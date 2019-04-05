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ABD durmuyor! PKK'ya gönderdi

ABD’nin terör örgütüne verdiği Kalaşnikof, BKS, Doçka 23 milimetre ve keskin nişancı tüfeklerinin sayısı 115 bine ulaştı. ABD ve müttefikleri bir yandan işgal altında bulunan terör hattına silah sevkiyatı yaparken diğer yandan ise muhalif bölgelere gönderilen ajanlar aracılığı ile silah topluyor. Milyonlarca dolar destek verilen tüccar görünümlü ajanlar, İdlib, El Bab, Cerablus, Mare, Azez gibi merkezlerde faaliyet yürütüyor.

05 Nisan 2019 Cuma 06:21
ABD durmuyor! PKK'ya gönderdi

Son 15 günlük periyotta 3 ayrı konvoy ile PKK işgal bölgesine silah sevk eden ABD’nin terör örgütüne verdiği Kalaşnikof, BKS, Doçka 23 milimetre ve keskin nişancı tüfeklerinin sayısı 115 bin oldu. Terör örgütüne 300 farklı nitelikte zırhlı araç veren Birleşik Devletler 2109 yılı içerisinde 350 uzmanı da bölgeye gönderdi. 2018 2019 yılı döneminde 8 yeni terör eğitim kampı inşa eden ABD, bu dönem zarfında 25 bin teröristi eğitti.

Mayınlarla tahkim ediliyor

Yeni Şafak’a bilgi veren yerel kaynak Resulayn, Tel Abyat, Kamışlı sınır hattı ile Münbiç’e onlarca ton patlayıcı sevkiyatının yapıldığını belirtti. Güneş ışığı ve sese duyarlı, hale dönüştürülen dijital patlayıcıların önemli bir bölümünün de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib bölgeleri ile birlikte Türkiye’nin güneydoğu illerine gönderildiği bilgisini veren kaynak, PKK’nın, 500 kilometrelik Türkiye sınırını tünel ve hendeklere ek olarak yeni gelen mayınlarla tahkim ettiği bilgisini verdi.

Silah satın alıyorlar

ABD ve müttefikleri bir yandan işgal altında bulunan terör hattına silah sevkiyatı yaparken diğer yandan ise muhalif bölgelere gönderilen ajanlar aracılığı ile silah topluyor. Milyonlarca dolar destek verilen tüccar görünümlü ajanlar, İdlib, El Bab, Cerablus, Mare, Azez gibi merkezlerde faaliyet yürütüyor. Azez Polis Müdür Yardımcısı Firas Halid, bu kapsamda faaliyet gösteren bazı isimlerin yakalandığını belirtti.

Amaç muhalifleri zayıflatmak

Bölgeden farklı yollar kullanılarak elde edilen silahların rejim kontrolünde ki alanlara ve Münbiç üzerinden PKK’ya taşındığını belirten Firas Halid, “Bu çalışma planlı ve bölge de muhalifleri zayıflatma amacı güdüyor” dedi. Bu yılın ilk 4 ayında PKK’ya nakledilmeye çalışılırken 4 milyon dolarlık silaha el koyduklarını kaydeden Firas Halid, BAE ve Suud istihbaratı ile Suriye El Muhaberatı’nın da bu konuda etkin olduğunu vurguladı.

Patlayıcı sevk ediyor

Irak-Semelka sınır kapısından Tırlarla ve Rimeylan-Ayn İsa üslerine inen kargo uçağı ve helikopterler aracılığı PKK bölgesine taşınan silah ve cephane sevkiyatında son dönem patlayıcı maddelere ağırlık verilmesi dikkat çekti. ABD Savunma Bakanlığı’nın 2020 yılı için PKK’ya verilmek üzere 550 milyon dolarlık silah ve cephane yardımını onaylamıştı. Pentagon envanterinden bulunan patlayıcılara ek olarak tonlarca sofistike mayın ve EYP’nin terör örgütüne teslimatı sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 06:21
  1. abd
  2. pkk
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