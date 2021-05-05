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ABD dünyaya duyurdu! Kimse bunu beklemiyordu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, koronavirüs aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, Dünya Ticaret Örgütün'de (DTÖ) gerekli müzakerelere katılacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 23:33:00 -
ABD dünyaya duyurdu! Kimse bunu beklemiyordu

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına destek verdi.

Kovid-19 salgının olağanüstü önlemler gerektirdiğine dikkati çeken Tai, "Yönetim, fikri mülkiyet haklarının korunmasına güçlü bir şekilde inanmaktadır ancak salgını sona erdirmede Kovid-19 aşıları için bu korumalardan feragat etmeyi desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Tai, bu konuda DTÖ'deki müzakerelere aktif olarak katılacaklarını belirterek, kurumun fikir birliğine dayalı yapısı ve ilgili konuların karmaşıklığı dikkate alındığında bu müzakerelerin zaman alacağını aktardı.

Tai, ayrıca bu aşıların üretilmesi için gereken ham maddelerin artırılması için de çalışılacağını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda bir karar alınmadığını belirtmişti.

Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

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