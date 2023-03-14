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Dünya ABD: Dünyanın buna ihtiyacı var
Dünya

ABD: Dünyanın buna ihtiyacı var

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin uzatılmasına yönelik müzakerelerinin kritik noktada bulunduğunu belirterek, dünyanın bu girişime ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 04:11:00 -
ABD: Dünyanın buna ihtiyacı var

Günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in girişimleri ile Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında imzalanan, Ukrayna’nın tahıl ve tahıl ürünlerinin dünya pazarına güvenli bir şekilde Türkiye üzerinden sevk edilmesine yönelik Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin süresinin uzatılmasına ilişkin müzakereler de gündeme geldi.

Anlaşmanın imzacılarının müzakerelere ilişkin değerlendirmelerine girmeyeceğini belirten Sözcü Price, “Müzakerelerde kritik bir noktadayız. Girişimin uzatılması tüm tarafların rızasını gerektiriyor ve Genel Sekreter bunun üzerine çalışıyor.” dedi.

Price: Dünyanın buna (Tahıl Sevkiyatı Girişimi) ihtiyacı var

Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi konusundaki pozisyonlarının açık olduğunu kaydeden Price, “Dünyanın buna (Tahıl Sevkiyatı Girişimi) ihtiyacı var. Süresinin uzatılması ve kapsamının genişletilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile tahıl ve tahıl ürünleri sevkiyatının bölgede durduğunu ve bunun dünyadaki gıda fiyatlarını yüzde 30 artırdığını dile getiren Price, BM, Türkiye, Ukrayna ve Rusya’nın işbirliği ile milyonlarca tonluk tahılın dünya piyasasına sürüldüğünü hatırlattı.

Price, bir süredir Rusya’nın tahıl ihracatının savaş öncesi seviyesine ulaştığını ifade ederek, Moskova’nın tahıl ve gübre ihracatının engellendiği iddialarının doğru olmadığını söyledi.
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Sözcü, ABD’nin ayrıca Rus tahıl ve gübre ihracatını yaptırımlardan muaf tuttuğunu hatırlattı.

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