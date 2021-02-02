ABD Donanmasından imalı Türkiye mesajı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 'USS Porter' füze fırkateyni, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan paylaşımda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kırmızı ışıklarla süslenmiş görüntüsü paylaşılarak, "Biz kırmızı ışıkta durmayız" notu düşüldü.
ABD'nin 'USS Porter' füze fırkateyni, 28 Ocak Perşembe günü, Ukrayna'da yapılması planlanan tatbikata katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
ABD Deniz Kuvvetleri, sosyal medya platformu Instagram üzerinden USS Porter'ın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği sırada çekilen bir fotoğraf paylaşıp, "Biz kırmızı ışıkta durmayız" notunu düştü.
Paylaşımda, ayrıca "Daima Hazır" etiketi kullanıldı.