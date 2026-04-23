ABD Donanma Sekreteri de veda etti

ABD yönetiminde dikkat çeken bir görev değişikliği daha yaşandı. Pentagon, Donanma Sekreteri John Phelan’ın görevinden ayrıldığını açıkladı. Ayrılığa ilişkin duyuru, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapıldı.

Parnell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Phelan’ın görevine veda ettiğini bildirirken, Donanma Müsteşarı Hung Cao’nun bu görevi vekaleten üstleneceğini belirtti. Böylece ABD Donanması’nın sivil yönetiminde geçici bir değişim süreci başlamış oldu.

