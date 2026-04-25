ABD, Doğu Pasifik’te bir tekneyi daha vurdu: 2 ölü
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye operasyon düzenlediğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, hedef alınan teknede bulunan 2 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında gerçekleştirildi. SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla yürütülen faaliyetin, "terör örgütü" olarak nitelendirilen uyuşturucu şebekelerine yönelik olduğu belirtildi.
İstihbarat birimlerinin, söz konusu teknenin Doğu Pasifik’teki uyuşturucu rotası üzerinde hareket ettiğini doğrulamasının ardından saldırı emri verildi.
"Narko-terörist" vurgusu
Açıklamada, operasyonun sonuçlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir."
ABD ordusu, son dönemde Karayip Denizi ve Doğu Pasifik hattında uyuşturucu kaçakçılığına yönelik benzer operasyonlarını artırarak sürdürüyor.