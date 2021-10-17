ABD: Doğu Akdeniz’de barışçıl çözümden yanayız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, AA muhabirinin ABD ile Yunanistan arasında kısa süre önce imzalanan savunma iş birliği anlaşmasına ilişkin sorusuna yazılı olarak yanıt verdi. Price açıklamasında, “ABD’nin uzun süredir değişmeyen pozisyonu aynıdır; Biden yönetimi Doğu Akdeniz’de istikrarın güvence altında olmasına bağlıdır.” ifadesini kullandı. Sözcü, Doğu Akdeniz’le ilgili deniz yetki sınırına ilişkin olarak da “Tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması ve bunlara saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. İlkesel olarak tüm ülkelerin deniz sınırı sorunlarını uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl yollarla çözmelerini teşvik ediyoruz. Genel bir yaklaşım olarak da ABD, spesifik iddialar ya da tasarıların sonuçlarıyla ilgili pozisyon almamaktadır.” değerlendirmesini yaptı.



Yunan basını, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması’nın Atina’nın “tehdit” olarak algıladığı Türkiye’ye karşı büyük bir destek olduğunu ileri sürmüş ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e yönelik yazdığı 12 Ekim 2021 tarihli mektubu da “ABD’nin Yunanistan’a güçlü desteğinin bir göstergesi” olarak yorumlamıştı.