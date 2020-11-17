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Aktüel ABD Dışişleri Bakanlığı 2 Eş-Şebab elebaşını "küresel terörist" listesine ekledi
Aktüel

ABD Dışişleri Bakanlığı 2 Eş-Şebab elebaşını "küresel terörist" listesine ekledi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:15:50 -
ABD Dışişleri Bakanlığı 2 Eş-Şebab elebaşını "küresel terörist" listesine ekledi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü Eş-Şebab'ın sözde iki lideri Abdullahi Osman Muhammed ve Maalim Ayman'ı "Küresel Teröristler" listesine eklediğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, El Kaide'nin Somali merkezli bağlantısı Eş-Şebab'ın iki lideri Abdullahi Osman Muhammed ve Maalim Ayman'ı Küresel Teröristler listesine eklemiştir." ifadesini kullandı.

"Mühendis İsmail" lakabıyla bilinen Muhammed'in, terör grubunun üst düzey bomba uzmanlarından olduğuna dikkati çeken Pompeo, Ayman'ın da Kenya ve Somali'deki terör eylemlerini yapan ekibin başında olduğunu belirtti.

Pompeo, ABD'nin 2008 Mart'ta El-Şebab'ı "Yabancı Terör Örgütleri" listesine eklendiklerini anımsatarak, "Bu örgüt, Kenya ve Somali'nin barışını, güvenliğini ve istikrarını tehdit etmeyi sürdürmektedir." ifadesini kullandı.



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