ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan flaş İran mesajı! Önümüzdeki birkaç saati işaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Yeni Delhi’de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Hindistan ve ABD arasındaki stratejik ortaklığın önemine vurgu yaparak başladığı basın toplantısında İran ile müzakerelere ilişkin bir soru alan Rubio, "Sanırım bugün biraz daha ilerleyen saatlerde bu konuda daha fazla haber gelebilir. Bu nedenle de açıklamayı Başkana bırakacağım. Ancak şunu söylemem yeterli olacaktır. İlerleme kaydedildi. Önemli ilerleme kaydedildi ancak henüz nihai ilerleme sağlanmış değil" dedi.

“HÜRMÜZ BOĞAZI ULUSLARARASI BİR SU YOLUDUR”

ABD’li Bakan Rubio, "Nihai amaç, İran’ın asla nükleer silaha sahip olmamasıdır. İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamaz. Başkan bu konuda çok net oldu. Donald Trump, ABD Başkanı olduğu sürece, asla nükleer silaha sahip olamayacaklar" diye konuştu.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin meselenin de bu konuyla bağlantılı olduğunu ifade eden Marco Rubio, "Burası uluslararası bir su yoludur. Onlara ait değil. Şu anda yaptıkları şey, esasen uluslararası bir su yolunu kullanan ticari gemileri yok etmekle tehdit etmektir. Bu, her türlü uluslararası hukuk anlayışına göre yasa dışıdır. Böyle bir şeyin normalleşmesine izin verirsek, kabul edilemez bir statükoyu normalleştirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump’ın tercihinin sorunun diplomatik yollarla çözülmesi olduğunu vurgulayan Rubio, "Bu sorunu Savunma Bakanlığı’nın çözmek zorunda kalmasındansa, benim ve Dışişleri Bakanlığı’nın çözmesini tercih eder. Fakat bu mesele, şu ya da bu şekilde çözülecek" şeklinde konuştu.

“BİR TASLAK ÇERÇEVESİNDE İLERLEME SAĞLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ”

Marco Rubio, "Son 48 saat içinde Körfez bölgesindeki ortaklarla birlikte bir çerçeve üzerinde çalışırken ilerleme kaydettik. Eğer başarılı olursa, bu çerçeve bize yalnızca boğazların tamamen açılmasını değil, tabii bunu söylerken boğazların geçiş ücreti olmaksızın açık olmasını kastediyorum, aynı zamanda geçmişte İran’ın nükleer silah hedeflerinin temelini oluşturan bazı kilit unsurları da ele alabilir. Dolayısıyla, işe yararsa bizi sonuca götürebilecek bir taslak çerçevesinde ilerleme sağladığımızı düşünüyoruz" dedi.

Bunun İran tarafından bütünüyle kabulü ve uygulanmasının da gerekeceğini belirten ABD’li Bakan, "Bu ayrıca, detayların müzakere edilmesine yönelik ileride yapılacak çalışmaları da gerekli kılacak. Örneğin nükleer program söz konusu olduğunda, bunlar son derece teknik meseleler ve muhtemelen belirli bir zaman dilimi içinde ele alınmaları gerekir" diye konuştu.

“BAZI İYİ HABERLER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM AMA HENÜZ NİHAİ HABERLER DEĞİL”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bence ilerleme kaydettik. Bunu söylerken her zaman temkinliyim, çünkü kağıt üzerinde bazı şeylerde anlaşabilirsiniz ama bunların gerçekten uygulanması gerekir. Ancak, önümüzdeki birkaç saat içinde, en azından boğazlar ve bizi nihayetinde Başkanın istediği noktaya götürebilecek bir süreç konusunda dünyanın bazı iyi haberler alması ihtimali olduğunu düşünüyorum. Başkanın istediği nokta ise dünyanın artık İran’ın nükleer silahına ilişkin korku ya da endişe duymak zorunda olmadığı bir dünyadır. Dolayısıyla bu cephede bazı iyi haberler olduğunu düşünüyorum ama henüz nihai haberler değil" ifadelerini kullandı.

“ULUSLARARASI BİR SU YOLUNA MAYIN DÖŞEDİLER”

Basın toplantısında ABD’nin İran’daki savaşı milyonlarca çocuğun okulda bulunduğu bir zamanda başlattığını, saldırıların devam ettiği süreçte en az 22 okulun zarar gördüğü ve ABD yönetimini savaşın zamanlaması nedeniyle pervasızca hareket etmekle suçlayanlara cevabının ne olduğu sorusuna Rubio, "Askeri taktikler hakkında konuşmayacağım çünkü bu benim alanım değil. Ama şunu söyleyebilirim; İran ile bu çatışma başladığında, hedefler ortaya konulmuştu ve her şey çok netti. Donanmalarını yok edecektik ve bunu yaptık. Balistik füze kabiliyetlerini ciddi ölçüde azaltacaktık zira bu arkasına saklanmaya çalıştıkları konvansiyonel bir kalkandı ve bu hedefe de ulaştık. Savunma sanayii altyapılarını tahrip edecektik ki bunları yeniden inşa edemesinler. Bunu da başardık. Destansı Öfke Operasyonu’nun hedefleri bunlardı ve bu hedeflere ulaşıldı" ifadeleriyle cevap verdi.

İran’ın terörist vekil grupları destekleyen bir ülke olduğunu ileri süren ABD’li Bakan, "Yeryüzünde terörü İran’dan daha fazla destekleyen hiçbir ülke yok. Dünyanın dört bir yanında insanları hedef almak için milyonlarca dolar harcadılar. Buna arada kalan siviller de dahil. İran’ın yaptığı budur" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Şimdi ne yaptıklarına da bir bakın. Sivil gemileri rehin tutuyorlar. Buna şu anda Basra Körfezi’nde mahsur kalmış gemiler de dahil. Uluslararası bir su yoluna mayın döşediler" diyerek konuşmasını tamamladı.