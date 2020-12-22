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Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İsrail ile Lübnan arasında arabulucuk yapmaya hazırız
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İsrail ile Lübnan arasında arabulucuk yapmaya hazırız

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından Fas'la İsrail arasında arabuluculuk yapan ABD'nin hedefinde şimdi de Lübnan var. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail ve Lübnan arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:44:00 -
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İsrail ile Lübnan arasında arabulucuk yapmaya hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İsrail ve Lübnan arasındaki deniz yetki alanları müzakerelerine arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

'ABD, İsrail ile Lübnan arabuluculuğuna hazır'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan arasındaki deniz yetki alanları müzakerelerine değinerek, ABD’nin bu konuda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bakan Pompeo, “Ne yazık ki, her iki tarafın da iyi niyetine rağmen, taraflar birbirinden çok uzak duruyor" ifadelerini kullanarak, “ABD, yapıcı tartışmalara arabuluculuk yapmaya hazırdır ve her iki tarafı da daha önce Birleşmiş Milletler'e sunmuş oldukları ilgili denizcilik iddialarına dayanarak müzakere etmeye çağırmaktadır" diye konuştu.

İsrail ve Lübnan meselesi

İsrail ve Lübnan, Akdeniz’de petrol ve gaz yataklarının bulunduğu yaklaşık 330 millik bir alanda deniz yetki alanlarındaki sorunu çözmeye çalışıyor.

İsrail ile anlaşan Arap ülkeleri

Yakın zamanda da ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu anlaşmanın karşılığında Trump da Fas'ın Batı Sahra'daki hakimiyetini tanıdıklarını duyurdu.

Böylece Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından Fas da İsrail ile normalleşme anlaşması yapmıştı.

 

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Yorumlar

abdrhman

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